Bürgerbus in Herdecke nimmt Betrieb wieder auf

Herdecke Der Bürgerbus in Herdecke beendet seinen Lockdown.

Der Herdecker Bürgerbus nimmt am Montag, 11. Januar, seinen planmäßigen Verkehr außer an Sonntagen wieder auf. Nach dem Beschluss des Lockdowns war der Betrieb am 16. Dezember vorerst eingestellt worden, nunmehr habe sich die Corona-Situation, wie die Inzidenzwerte zeigten, in Herdecke aber deutlich verbessert, so der Betreiberverein. „Jetzt stehen wir in Herdecke ganz anders da und möchten unseren Fahrgästen wieder ermöglichen, ihre unbedingt notwendigen Einkäufe zu erledigen, den Markt, Ärzte und Apotheken zu besuchen und zur Sparkasse, Post, Reinigung oder Bank zu gehen. Das ist essenziell und da wollen wir helfen.“

Sonntagspause

Lediglich am Sonntag träfen diese Argumente nicht zu, weshalb sonntags der Fahrbetrieb des Bürgerbusses in Herdecke ausgesetzt bleibe. Die meisten ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer hätten sich bereit erklärt, den Dienst wieder aufzunehmen. Der Bürgerbusverein danke ihnen für ihr besonnenes Verhalten und freue sich, wieder da zu sein. Und, wie es Eberhard Dickow sagt, „unsere Fahrgäste wieder mobil zu machen“.