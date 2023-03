Bürgerbusverein erweitert Angebot zum Frühlingsfest

Herdecke. Parkplätze in der Herdecker Innenstadt sind derzeit knapp. Eine Alternative kann der Bürgerbus sein. Der hat sein Angebot erweitert.

„Das ist das größte Frühlingsfest, an das ich mich erinnern kann“, schwärmt Eberhard Dickow, Vorsitzender des Herdecker Bürgerbusvereins. „Und dazu passt dann auch unser umfassendes Angebot an diesen Tagen.“

Samstag bis 18 Uhr

So wird der Samstagsfahrplan entsprechend dem Programm des Frühlingsfestes am 1. April abends bis nach 18 Uhr ausgedehnt, um auch die letzten Besucher des Blumen- und Gartenmarktes noch nach Hause bringen zu können. Und am Sonntag (2. April), wenn auch noch der Antik- und Flohmarkt sowie der verkaufsoffene Sonntag im Einzelhandel locken, wird von kurz nach 12 bis nach 18 Uhr gefahren. Denn dem deutlich erweiterten Angebot steht im Zentrum Herdeckes ein knappes Angebot an Parkplätzen gegenüber, da zudem auch viele Gäste aus den Nachbarstädten kommen.

Reduzierte Parkplätze

Zwar wird wohl der Aldi-Parkplatz mit seinem jetzt reduzierten Angebot nutzbar sein, doch fehlt es am Rathaus wegen der Sanierungsmaßnahmen und am Sonntag wegen des traditionellen Antik- und Trödelmarktes des Kinderschutzbundes an Parkraum. Der Bürgerbus Herdecke hilft hier mit einem deutlich ausgeweiteten Fahrplan. Allerdings hat das große Angebot an Ständen zum Blumen- und Gartenmarkt auch einen Nebeneffekt: Durch die Sperrung der unteren Hauptstraße kann die Haltestelle Herdecke Mitte nicht angefahren werden. Stattdessen hält der Bürgerbus in der Wetterstraße im Bereich der Einmündung Friedenstraße. Alle seine anderen Haltestellen in der City fährt der Bürgerbus jedoch an.

Stündliche Fahrten

Am Samstag fährt der Bürgerbus auf allen Linien planmäßig ab 8:25 Uhr bis 15:05 Uhr im 2-Stunden-Rhythmus. Danach gibt es stündliche Fahrten zu den bekannten Zeiten von 14:48 bis 17:48 Uhr zum Sonnenstein und von 15:05 bis 18:05 Uhr über den Nacken nach Kirchende und Schraberg, so dass es Gelegenheit gibt, die Stände und Veranstaltungen in der Stadtmitte zu besuchen, einzukaufen, zu schlemmen und am Ende wieder gut und sicher nach Hause zu kommen.

Zusatzangebote

Am Sonntag weitet der Bürgerbus in Anbetracht der Veranstaltungen und wegen des verkaufsoffenen Sonntags sein Angebot ebenfalls aus. Die Linie 1 fährt zusätzlich bereits um 12:13 und 13:13 Uhr ab Ender Friedhof die normale Strecke über Ender Mitte, Poethen, Krankenhaus und Nacken in die Stadtmitte. Für die Bewohner von Sonnenstein und Herrentisch gibt es an diesem Tag Zusatzfahrten bereits um 12:58 und 13:58 Uhr ab dem Waldfriedhof. Der normale Sonntagsverkehr auf allen Linien findet natürlich wie üblich im 2-Stunden-Rhythmus statt.

Fahrplan in gedruckter Form

Zusätzlich gibt es eine Fahrt um 17:48 Uhr ab Wetterstraße über den Sonnenstein zum Waldfriedhof. Die Linie 1 fährt letztmalig zum Ende des Frühlingsfestes um 18:05 Uhr über Nacken und Poethen nach Kirchende und weiter zum Schraberg. Den detaillierten Fahrplan kann man gedruckt bei den Fahrern erhalten und findet ihn auch bei Facebook und auf der Homepage des Bürgerbusvereins.

