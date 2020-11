Bürgermeister von Wetter wünscht faire Politik im neuen Rat

Plexiglas soll das politische Leben zu Corona-Zeiten sicherer machen. Tagen dürfen die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft auch nach der jüngsten Verordnung. Sich selbst und andere in Gefahr bringen sollen sie natürlich nicht. Deshalb die Trennscheiben auf den Tischen im Stadtsaal, deshalb auch Mundschutz die ganze erste Sitzung des neuen Rates über. Als Sitzungsleiter nahm höchstens mal der Bürgermeister die Maske ab – auf Abstand zu anderen Mitarbeitern der Verwaltung und den Ratsherren und -frauen.

Zwei Mitglieder waren verhindert. Die übrigen 40 wurden von Bürgermeister Frank Hasenberg dazu aufgerufen, „sachgerecht und fair“ ihre Aufgaben im Interesse der Bürgerschaft wahr zu nehmen. Konstruktiv sollten sie sein in dem Bemühen um politische Mehrheiten und dabei fähig zum Kompromiss. Bei der Wahl der beiden ehrenamtlichen Vize für den hauptamtlichen Bürgermeister klappte das hervorragend. Auch wenn beim gewählten Wahlverfahren im ersten Rutsch eine Gegenstimme reichte, um eine neue Stimmabgabe zu erzwingen: Im zweiten Wahlgang gab es bei neun Enthaltungen 32 Stimmen für Kirsten Stich (SPD) als wiedergewählte erste Stellvertreterin des Bürgermeisters und für Paul Schlenga als zweitem Stellvertreter des Bürgermeisters.

Paul Schlenga ist frisch für die Grünen in den Rat eingezogen und 19 Jahre alt. „Wir wollten bewusst eine junge Person nominieren, um klarzustellen, dass wir unsere Aussagen aus dem Wahlkampf Ernst nehmen, dass wir junge Menschen in Wetter stärker ansprechen und beteiligen wollen. Damit sollte man bei sich selbst zuerst anfangen“, sagt auf Nachfrage Karen Haltaufderheide, alte und neue Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat Wetter über die Nominierung. Zudem habe sich Paul Schlenga „seit er bei uns ist durch seine sehr sachliche und engagierte Art empfohlen.“

Schulpolitik als Anliegen

„Die Schulpolitik liegt mir besonders am Herzen“, hatte Schlenga in einem Portrait im Lokalteil dieser Zeitung am Dienstag erklärt. Zur Schulpolitik meldete er sich auch zu Wort: Ob Räume in den Schulen der Stadt für vom Land in Aussicht gestellte Belüftungsanlagen in Frage kämen, wollte er von der Verwaltung wissen. Aktuell sei die Stadt mit den Schulleitungen in Kontakt, so Margot Wiese, als Fachbereichsleiterin zuständig für die Schulen.

KiJuPa vertagt

Die erste Sitzung eines neuen Rates dient auch immer zur Abgrenzung der Aufgaben der einzelnen Fachausschüsse. In Wetter wird es künftig einen solchen Ausschuss für Anregungen und Beschwerden geben. Bisher hatte sich mit Bürgeranliegen der Hauptausschuss beschäftigt. Einen eigenen Ausschuss für „Wirtschaftsförderung und Digitalisierung“ wird es aber nicht geben. Die FDP hatte dafür geworben, um die Digitalisierung in der ganzen Stadt und insbesondere in den Schulen voran zu treiben, aber nur in Christopher Krüger von den Christlich sozialen Reformern einen Unterstützer gefunden. Den übrigen Ratsmitgliedern reichte eine Beirat, der nun statt eines Ausschusses eingerichtet werden soll.

Anträge zur Bildung eines Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa) wurden in den Jugendhilfeausschuss verwiesen. Er tagt rechtzeitig genug, um die Chance auf Fördermittel zu wahren.

>>>Klaus Görzel zum Generationenwechsel im Rat: Ein deutliches Signal

Dankeschön an die Ausgeschiedenen und Schweigeminute für Verstorbenen Für ihren Einsatz dankte der Bürgermeister den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern Hans-Martin Bergerhoff, Jörg-Michael Birkner, Björn Bösken, Helge Heisters, Klaus König, Heide Schmidt, Peter Zinn, Gunther Hunger, Jörg Jacob, Lars Rüsing, Rainer Peitz und Udo Picksak. Einige von ihnen waren in der Sitzung auch anwesend. Mit einer Schweigeminute gedachte der Rat Eberhard Beckmann. Bei der Kommunalwahl am 13. September war er in seinem Stimmbezirk bestätigt worden. Er ist verstorben.

Was für ein Generationenwechsel! Doris Hülshoff, in der letzten Ratsperiode noch Vize-Bürgermeisterin, eröffnete als ältestes Ratsmitglied traditionell die erste Sitzung des neuen Rates. Verständlich, dass sich die vitale Liberale in dieser Rolle ziemlich seltsam vorkam. Aber egal, wie jung sie sich noch fühlt – ihr Nachfolger als Vize des Vizebürgermeisters ist es tatsächlich: Paul Schlenga, frisch im Rat, mit 19 Jahren Jüngster im Rat, ist neuer zweiter Vertreter von Frank Hasenberg.

Die Grünen, bei der Kommunalwahl am 13. September in Wetter zum ersten Mal an der CDU vorbei zweitstärkste Partei hinter der SPD geworden, haben ein Zeichen gesetzt.

Elf Männer und Frauen ist ihre neue Fraktion nun stark. Für repräsentative Aufgaben hat sie ihren Jüngsten ausgeguckt. Das ist ein großer Schuh. Aber die Grünen trauen Paul Schlenga viel zu. Sie sagen mit ihm: Hier kommt die Zukunft.