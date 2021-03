Vorstandsvorsitzende Annette Brincker von der Bürgerstiftung, Oliver Rost von der Stadtbücherei und die Inklusionsbeauftragte Alina Boldt (von links) mit Büchern in leichter und einfacher Sprache.

Bildung Bürgerstiftung spendet Bücher in leichter Sprache

Herdecke. Die Bürgerstiftung hat die Stadtbücherei unterstützt. Dort gibt es nun auch Bücher in leichter und einfacher Sprache.

Bücher in leichter und einfacher Sprache konnte die Stadtbücherei aufgrund des niedrigen Budgets für Neuanschaffungen bislang nicht erwerben. Da sich die Bürgerstiftung Herdecke bereits seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Leseförderung engagiert, kam die städtische Inklusionsbeauftragte, Alina Boldt, auf die Idee, die Stiftung auf eine Bücherspende anzusprechen und rannte dabei sofort offene Türen ein. Dank der Bürgerstiftung finden sich nun 82 Bücher in einfacher und leichter Sprache in den Regalen der Stadtbücherei.

Das umfangreich ausgewählte Repertoire deckt die unterschiedlichsten Buchvorlieben ab: Das Spektrum reicht von bekannten Klassikern über neuere Romane, Abenteuergeschichten, Ratgeber, Kochbücher bis hin zu Romanen. Titel wie „Der kleine Prinz“, „Momo“, „Die Abenteuer von Huckleberry Finn“, „Die Abenteuer von Tom Sawyer“, „Robinson Crusoe“ „Die Welle“, „Vollidiot“, „Tschick“ oder „Moby Dick“ aber auch neuere Bücher wie „Ziemlich beste Freunde“ oder Kochbücher stehen zur Auswahl.

Über den Katalog „Findus“ auf der städtischen Homepage im Bereich Stadtbücherei kann man sich von zu Hause aus einen Überblick über das Bücherangebot verschaffen. Die neuen Bücher in leichter Sprache heben sich durch eine sehr große Schrift, ein großzügiges Druckbild, kurze Sätze und zahlreiche Illustrationen bewusst von anderen Büchern ab. Für Menschen mit Behinderungen, aber auch für fremdsprachige Leseanfänger, ältere Menschen, welche sich nicht mehr lange konzentrieren können und Personen, die nicht richtig lesen gelernt haben, bieten die Bücher den perfekten Einstieg in ein spannendes Leseerlebnis.

Interessierte sollten jedoch beachten, dass die Stadtbücherei aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung noch bis Freitag, den 26. März 2021 geschlossen ist. Es können aktuell keine neuen Ausweise erstellt werden. Die Entleihung von maximal fünf Medien ist nach telefonischer Vorbestellung, unter Angabe von Autor und Titel und Terminvereinbarung im Eingangsbereich jedoch möglich.