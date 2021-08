Wahlen Bundestagskandidaten live in der Herdecker Arena

Herdecke/Wetter. Heute Abend ist es soweit: Die Kandidaten der sechs im Bundestag vertretenen Parteien stellen sich den Fragen der Redaktion.

Am Freitagabend ist es soweit. Die Kandidaten der sechs im Bundestag vertretenen Parteien stellen sich in der Wahlarena der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK), des Märkischen Arbeitgeberverbands (MAV) und der Lokalredaktion Wetter/Herdecke Fragen rund um beispielsweise Klimaschutz, Katastrophen und Finanzen.

Hartmut Ziebs (CDU, Schwelm), Axel Echeverria (SPD, Witten), Anna Neumann (FDP, Hattingen), Carl-Dietrich Korte (AfD, Ennepetal), Ina Gießwein (Bündnis 90/Die Grünen, Schwelm) und Clemens Jost (Die Linke, Hattingen) werden zu verschiedenen Schwerpunkten ihre Antworten geben. Die Herausforderung: Jeder der Kandidaten hat dafür nur jeweils 90 Sekunden Zeit. Die Zeitbegrenzung ist dabei bewusst gewählt, denn die Kandidaten sollen nicht groß ‘drum herum reden. „Klartext! Das ist die Erwartung der regionalen Wirtschaft für die anstehende Wahlarena, auf die ich mich persönlich auch sehr freue“, sagt Dr. Ralf Geruschkat, Hauptgeschäftsführer der SIHK, im Vorfeld der Veranstaltung. Gemeinsam mit Redaktionsleiterin Yvonne Held wird er den Abend moderieren und die Fragen an die Kandidaten stellen.

Da jedoch nicht nur die Antwortzeiten, sondern auch die Teilnehmerzahl im Zuschauerraum Corona-bedingt begrenzt ist, gibt es die Möglichkeit, die Veranstaltung auch live vor den heimischen Monitoren zu verfolgen. Unter wp.de/wahlarena-herdecke geht es um 17 Uhr mit der Übertragung aus dem Ruhrfestsaal im Zweibrücker Hof los. Zwei Stunden sind die Kandidaten im Kreuzverhör.

Neben der Möglichkeit, sich natürlich am Abend über die Einstellungen der Kandidaten zu informieren, hat die Lokalredaktion auch mit allen sechs Bundestagskandidaten Interviews geführt. Diese wurden in den vergangenen zwei Wochen bereits abgedruckt. Heute (Seite 4) sowie in der kommenden Woche folgen weitere drei Interviews, mit Carl-Dietrich Korte, Anna Neumann und Clemens Jost. Die vorangegangenen Interviews mit Axel Echeverria, Hartmut Ziebs und Ina Gießwein sind online nachzulesen unter wp.de/staedte/herdecke-wetter.

Neben den bereits im Bundestag vertretenen Parteien gibt es natürlich weitere Kandidaten und Parteien, die sich am 26. September zur Wahl stellen. Für den hiesigen Wahlkreis 139, zu dem auch Wetter und Herdecke gehören, sind das: Michael Hanses (Die Partei, Witten), Eric Tiggemann (Piraten, Hattingen), Thorsten Michaelis (Freie Wähler, Wetter), Achim Czylwick (MLPD, Witten) und Dr. Michael Thomas Kirchner (Die Basis, Hattingen).

