Buntes Fest im Bismarckquartier: WSG feiert nun 125-Jähriges

Wetter. 1898 wurde die Wohnstättengenossenschaft Wetter gegründet. Zum Jubiläum gibt es nun am Samstag, 14. Oktober, eine Feier rund um das Café 1898.

Ihre 920 Wohnungen prägen viele Straßenzüge in Wetter, knapp 1500 Mitglieder gehören in der Harkortstadt zur Wohnstättengenossenschaft (WSG), die in diesem Jahr allen Grund zu feiern hat: Seit ihrer Gründung am 1. Oktober 1898 sind 125 Jahre vergangen. Dieses Jubiläum feiert die WSG Wetter nun am Samstag, 14. Oktober, mit einem großen Fest hier im Bismarckquartier.

Bei der Veranstaltung, mit der die Genossenschaft sich auch für die langjährige Treue ihrer Mitglieder bedanken möchte, wird am kommenden Samstag zwischen 14 und 20 Uhr unterhalb der Lutherkirche eine Menge los sein. Nicht allein das Jubiläum, sondern auch das Miteinander von Mitgliedern und Wegbegleitern der WSG, sowie von Bürgern und Besuchern soll dabei im Mittelpunkt stehen.

Zwischen 15 und 20 Uhr gibt es Livemusik, für das leibliche Wohl sorgen laut Mitteilung Bierwagen und Essensstände. Im – nach dem Gründungsjahr benannten – Mitgliedercafé 1898 gibt es Kaffee und Kuchen, außerdem süße Tüten für die kleinen Besucher. Die jüngsten Gäste können darüber hinaus im Bobbycar-Parcours durchstarten, sich am großen „Vier-Gewinnt-Spiel“ messen sowie über Riesenseifenblasen staunen, die über den Platz schweben werden.

Glitzertattoos und Handarbeit

In den Himmel steigen werden hingegen zahlreiche Ballons: Wer möchte, kann beim großen Luftballonwettbewerb mitmachen und mit etwas Glück Eintrittskarten für einen Ausflug in den Freizeitpark oder auch einen Musical-Besuch gewinnen.

Unterstützung bei den Feierlichkeiten erhält Wetters Wohnstättengenossenschaft von ihren langjährigen Kooperationspartnern. In der Bücherstube Draht können Gäste eine Kunstausstellung besuchen, der Kinderschutzbund will mit Glitzertattoos und bunten Kunstwerken beim Kinderschminken die Gesichter der Mädchen und Jungen zum Strahlen bringen. Kreativität steht auch bei einer Handarbeitsgruppe um Elly Moormann im Mittelpunkt, die selbstgefertigte Werke verkaufen werde.

Nachbarn feiern mit

Raum und Zeit für die eine oder andere Zeitreise in die Vergangenheit der WSG, für den Austausch von Erinnerungen oder den kurzen Plausch mit Nachbarn, Freunden und Bekannten soll es bei dem Jubiläumsfest aber nicht allein im Mitgliedercafé geben. Die Vinothek öffnet ebenfalls ihre Pforten und bietet die Möglichkeit, bei einem guten Tropfen auf 125 Jahre Wohnstättengenossenschaft anzustoßen. Am Getränkestand unterstützt Wetters Feuerwehr das „Geburtstagkind“ und hilft beim Ausschank.

Die Voraussetzungen für ein gelungenes Fest scheinen vorzuliegen – selbst dann, wenn das Wetter nicht mitspielen und herbstlicher werden sollte: Bei Regen ist für Unterstellmöglichkeiten gesorgt, teilt Claudia Büchel vom Vorstand noch mit.

