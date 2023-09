Buntes Wochenendprogramm: Lachen, Lichter, Live-Musik

Am Wochenende soll das Wetter toll werden. Angebote für Freizeitvergnügen rund um Wetter und Herdecke gibt es viele. Die Redaktion hat vier Tipps.

Einfach mal gemütlich durch Hagen-Haspe bummeln, lachen im Stadtsaal in Wetter, an der frischen Luft ein spektakuläres Lichterfest in Dortmund besuchen oder aber zu den schweißtreibenden Hits der 90er Jahre das Tanzbein schwingen: All das ist am kommenden Wochenende möglich – rund um Herdecke und Wetter.

Hasper Herbst

Auch wenn die angesagten Temperaturen alles andere als herbstlich werden sollen, laden die Bürger aus Hagen-Haspe am kommenden Wochenende zu ihrem beliebten Stadtteilfest. Drei Tage lang dürfen sich die Besucher auf eine Menge Live-Musik, kulinarische Leckerein und vieles mehr freuen. Am Samstag und Sonntag gibt es zusätzlich einen großen Kunst-, Kreativ- und Trödelmarkt zu erkunden. Da steht einem gemütlichen Spaziergang durch Haspe wirklich nichts mehr entgegen.

„Hasper Herbst“ in der Innenstadt von Hagen-Haspe. 8. bis 10. September. Eintritt frei.

Lachen im Stadtsaal Wetter

Am Samstag wird im Stadtsaal in Wetter das Zwerchfell trainiert. Die drei Comedians Sertaç Mutlu, Christin Jugsch und Falk Schug sind zu Gast und werden unter ihrem fast schon simpel-witzig wirkenden Ensemble-Namen „Die Comedians“ alles dafür tun, die Besucher in eine humoristische Ekstase zu versetzen. „Ohne Drehbuch und doppelten Boden“ wissen die Protagonisten immer wieder durch Impro-Nummern und spontane Gags zu überzeugen. Tja, wer da noch zum Lachen in den Keller geht…

„Die Comedians“ im Stadtsaal in Wetter. Sa. 9. September, 20 Uhr. Eintritt ab 25 Euro.

Lichterfest im Fredenbaumpark

Nachdem vor 14 Tagen der Westfalenpark in ein Meer von tausenden Lichtern getaucht wurde, ist am Samstag nun der Fredenbaumpark im Dortmunder Norden an der Reihe. Dabei dürfen sich die Besucher auf viele kunstvoll beleuchtete Bäume und ein passendes musikalisches Rahmenprogramm freuen. Den Abschluss bietet eine große Lasershow, die den Nachthimmel über Dortmund erleuchten wird. Zusätzlich wird auch für die kleinsten Gäste einiges geboten: Eine Zaubershow, Kinderschminken oder atemberaubende und artistische Feuereinlagen stehen hier auf dem Programm. Anders als noch im Westfalenpark, ist der Eintritt in den Fredenbaumpark frei.

„Lichterfest im Fredenbaumpark“, Sa. 9 September ab 18 Uhr. Lasershow gegen 22.15 Uhr. Eintritt frei.

Tanzen zu Hits der 90er

Wer am Wochenende noch das Tanzbein schwingen will, der ist am Samstagabend in der Wittener Werkstadt bestens aufgehoben. Neben den Hits aus den heute fast schon historisch-wirkenden 90er Jahren können sich die Gäste der Disco nach Angaben der Veranstalter noch viele „Achja“- und „Weißt Du-noch“-Erlebnisse einstellen. Nirvana, die Backstreetboys und Captain Jack warten.

„90er Party mit DJ A-Eighty1 und DJ Rare“ in der Werkstatt in Witten. Sa. 9. September, ab 22 Uhr. Eintritt 8 Euro.

