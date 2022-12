CDA begrüßt eine Erweiterung zur Kinderbetreuung in Herdecke

Herdecke. Die CDU-Arbeitnehmer-Gruppe hat äußert sich zum Streit um eine Kinder-Großtagespflegestelle in Herdecke. SPD-Landtagsfraktion fordert mehr Geld.

Der politische Streit in Herdecke um benötigte Kinderbetreuungsplätze hat eine weitere Reaktion hervorgerufen.

„Kinder sind die Zukunft und kein Problem“: Dies ist die Grundhaltung des christlich sozialen Flügels der CDU (CDA) zum Betreuungs-Thema in Herdecke, meint Matthias Zankl als Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft. Zur aktuellen Debatte zum Thema Großtagespflege in der Stadt sagt er: „Wir kommen gerade aus der Zeit mit Kita-Schließungen durch die Pandemie, es ist nur schwer nachzuvollziehen, wie schnell offensichtlich die eintretende Normalität, die Wichtigkeit dieses Bereiches vergessen lässt.“

„Druck“ haben die Eltern demnach bei der Suche und der Wahl einer Betreuung für „das Wertvollste, was wir in der Gesellschaft haben, nicht Politiker in Sitzungen“, so der Stadtverbandsvorsitzende der CDA. Die Betreuung von Kindern sei eine verantwortungsvolle Aufgabe, allerdings aufgrund von fehlenden Erzieherinnen und Erziehern nicht leicht sicherzustellen. Die Erweiterung des Angebotes und der Träger dieser Aufgaben sei daher zu begrüßen. „Die Einrichtung und Planung einer Großtagespflege stammt aus dem Jahr 2019 und den damaligen Planungen. Seit dem ist viel passiert, und nicht nur unser Gemeinschaftskrankenhaus verzeichnet neue Geburtenrekorde.“

Natürlich dürfe Politik ambitioniert für die Zukunft planen, es müssen jedoch auch immer alle Fakten bedacht werden, dazu gehören sicher die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Herdecke. „Ein Investment in Kinder zahlt sich jedoch immer aus, auch wenn es als Aufwand den Haushalt belastet. Investitionen in Sachmittel hingegen werden abgeschrieben“, sagt der CDA-Vorsitzende. „Wir vertrauen der Verwaltung vollständig bei der Aufbereitung der Zahlen für den Jugendhilfeausschuss und gehen davon aus, dass die Fachpolitiker dann zu einer sachlich guten Entscheidung für die Kinder in Herdecke kommen und diese dann auch bei den Fraktionsspitzen der Koalition trägt.“

Mehr Unterstützung nötig

Derweil hat die Herdecker SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Nadja Büteführ auf ihrer Internetseite eine kritische Stellungnahme ihrer Fraktion veröffentlicht. Die nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten beklagen, dass die von der schwarz-grünen NRW-Landesregierung angekündigten 60 Millionen Euro zur Entlastung der Kindertageseinrichtungen zu wenig seien, „zumal die Tagespflege dabei offensichtlich überhaupt nicht bedacht werden soll“. Das ergebe sich aus einem Expertengespräch im Landtagsausschuss für Familie, Kinder, Jugend.

Der Hintergrund Wer sich in Herdecke über das Kinderbetreuungsangebot informieren möchte, findet Auskünfte dazu auf der städtischen Internetseite www.herdecke.de/leben/familien-kinder-jugend/kinderbetreuung (mit Adress-Angaben und Ansprechpartnern). Im Rat hatten sich kürzliche die Koalitionäre von CDU, Grüne und FDP mehrheitlich durchgesetzt, die vom Fachausschuss beschlossene neue Großtagespflegestelle auf Eis zu legen. Die Entscheidung soll in der nächsten Sitzungsrunde fallen.

Die Existenz von Einrichtungen ist nach SPD-Einschätzung „gefährdet, wenn nicht durch das Land – umgehend und umfassend – gehandelt wird. Wir haben beantragt, die Pauschalen für Kitas und Kindertagespflege bereits zum 1. Januar 2023 landesseitig anzuheben. Dies wäre eine Entlastung in der Größenordnung von etwa 140 Millionen Euro und das notwendige Signal, dass Unterstützung sicher und schnell kommt.“ Der Vorschlag in der Anhörung, Träger sollten Kredite aufnehmen, um die Zwischenfinanzierung in der jetzigen Zeit zu schultern, sei weltfremd, wirtschaftlich nicht seriös und bedeute weitere Gefahren für die Existenz von Kitas und Kindertagespflege. (gerb)

