CDU begrüßt Bürgerentscheid zu Technischen Betriebe Herdecke

Sollen die Technischen Betriebe Herdecke wieder zurück zur Stadt oder in eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft umgewandelt werden? Das wird wohl bei einem Bürgerentscheid beantwortet.

Herdecke. Zukunft der TBH: Die CDU in Herdecke hat nichts gegen eine Bürgerbeteiligung, mahnt eine seriöse Debatte an und betont Chancen einer Umwandlung.

Die CDU begrüßt, wie die heimische Partei in einer Stellungnahme mitteilt, den geplanten Bürgerentscheid zu den Technischen Betrieben Herdecke (TBH) als demokratische Form der Bürgerbeteiligung. Umso wichtiger erscheint es den Christdemokraten aber, dass die Bürgerinnen und Bürger auch genau wissen, worüber sie eigentlich abstimmen.

Keinesfalls gehe es hierbei nämlich um die schlichte Frage „Privatisierung der TBH – ja oder nein“, wie manche glauben und wie es von den Initiatoren und Unterstützern des abgelaufenen Bürgerbegehrens auch suggeriert worden sei. Der Beschluss des Rates, gegen den sich der Bürgerentscheid richtet, sehe hingegen lediglich vor, zunächst einmal in einer Ausschreibung zu prüfen, ob eine Beteiligung eines privaten Partners an den TBH Vorteile für die Stadt, die Technischen Betriebe, Bürgerinnen und Bürger hat – „nicht mehr und nicht weniger“, schreibt die Herdecker CDU.

Ausschreibung abwarten

Wenn die Stadt seriös prüfen möchte, ob sich die TBH durch Beteiligung eines privaten Partners besser und zukunftsfähiger aufstellen lassen, müssen demnach zunächst einmal alle Optionen und Angebote vorliegen. Dies sei das Ziel dieser geplanten Ausschreibung. Im Vorfeld seien die Bedingungen zu definieren, die ein solcher Partner erfüllen muss, dann könne durch die Ausschreibung festgestellt werden, welche potenziellen Partner sich zu welchen Bedingungen einbringen können und ob dies die TBH sowie die Stadt langfristig stärkt. „Einige Grundvoraussetzungen für eine solche mögliche Partnerschaft sind unstrittig“, so die CDU. So sollen die Mitarbeitenden der TBH in einer neuen möglichen Gesellschaft keinesfalls schlechter gestellt werden im Vergleich zu ihren jetzigen Arbeitsverträgen, auch soll das gewinnbringende Abwasserkanalnetz vollständig bei der Stadt verbleiben.

Wichtig ist laut CDU: Wenn keine überzeugenden Angebote eingehen, kann die Stadt auch alle Angebote ablehnen und die TBH wie bisher als Eigenbetrieb fortführen oder sie in die Stadt rückführen. „Wenn aber schon jetzt durch den Bürgerentscheid eine Ausschreibung abgelehnt wird, werden Chancen und Vorteile, aber auch eventuelle Risiken einer möglichen gewinnbringenden Kooperation nicht erkennbar“ und können somit auch nicht seriös gegeneinander abgewogen werden. „Wer schon heute diesen Prozess beenden will, handelt fahrlässig auf Kosten der Stadt Herdecke und ihrer Bürgerinnen und Bürger und ohne echte Fakten und Ergebnisse“, fasst die CDU-Stadtverbandsvorsitzende und Ratsfrau Doris Voeste zusammen. (gerb)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter