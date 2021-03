CDU Herdecke: Radweg auf Ender Talstraße mit einbeziehen

Die CDU Herdecke freut sich über Zusagen des Kreistags, wonach das Thema Radweg bei Arbeiten an der Ender Talstraße eine Rolle spielen wird.

Herdecke. Erst vergangene Woche hat sich die CDU Herdecke an den Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, Oliver Flüshöh, mit ihrer Bitte gewandt, den Radwegeausbau an der Ender Talstraße im Blick zu haben. Nun ist laut Mitteilung schon ein Erfolg zu verzeichnen.

Mit dem Beschluss des Antrags am vergangenen Montag im Kreistag wird sich der Kreis der Instandsetzung der Ender Talstraße annehmen. Zudem wird die Kreisverwaltung aufgefordert, bereits jetzt darauf zu achten und gegenüber Straßen NRW darauf hinzuwirken, den Bau eines Radweges im unteren Ende der Ender Talstraße als Kreisstraße in Herdecke (Einmündung Ender Talstraße/K11) in die Gederner Straße (B226) bis zur Kurve Sägemühle in die Instandsetzungsplanung mit einzubeziehen.

Erster wichtiger Schritt getan

„Die Landesregierung stellt insgesamt 54 Millionen Euro für den Ausbau des Radwegenetzes zur Verfügung. Wir werden weiter dafür sorgen, dass diese Mittel auch bei uns im Ennepe-Ruhr-Kreis ankommen. Für den Radwegeausbau in Herdecke ist nun jedenfalls der erste wichtige Schritt unternommen worden“, so das CDU-Kreistagsmitglied aus Herdecke, Christian Brandt.

„Jetzt ist es wichtig, weiter am Ball zu bleiben und für die Umsetzung zu sorgen“, ergänzen Doris Voeste und Marc Schulte, die sich in der CDU Herdecke schon lange für den Ausbau des Radwegenetzes einsetzen.