Christen können in der Krise den Blick nach vorne richten

In diesen Wochen stehen viele vor der Situation, dass neu überlegt werden muss, wie das Leben weitergehen soll. Martin Streppel gibt Anstöße.

Vor ein paar Wochen habe ich mir gesagt: „Jetzt ist die Gelegenheit, mal aufzuräumen! Zeit, zu entrümpeln und zu entsorgen!“ Das Leben etwas leichter machen und neu Ordnung schaffen: im Kellerraum und auf dem Dachboden, wo kreuz und quer die abgestellten Dinge herum stehen, im Werkzeugschrank, in der Ecke, wo die Säcke mit den alten Kleidungsstücken stehen, und auf dem Schreibtisch mit den vielen Papierstapeln. . . Ich habe das Entrümpeln immer wieder aufgeschoben. Es gab anderes und wichtigeres zu tun. Und es ging ja auch so.





Aber jetzt, in der Corona-Zeit, sollte doch mehr Zeit sein, habe ich gedacht. Ein paar Wochen später stelle ich ernüchtert fest: Der Erfolg ist überschaubar. Ich habe Stunden damit verbracht, Ordnung zu schaffen. Aber so viel Freiraum haben neue Aufgaben und Herausforderungen im Alltag gar nicht gelassen. Vor allem: Wenn es darum ging, mich von Dingen zu trennen und sie zu entsorgen, war das oft ganz schön schwierig. Manches hatte ich schon lange nicht mehr gebraucht: Aber wer weiß, wie es nächste Woche aussieht? Dann wird gerade das fehlen! Andere Dinge haben Erinnerung wach gerufen: das Mitbringsel aus dem Urlaub, das Buch, das ich vor 40 Jahren verschlungen habe, die Kiste mit alten Fotos. Vom Verstand her ist es klar, dass man nicht alles aufheben kann. Doch wenn es dann konkret wird und ich Entscheidungen treffen muss, von was ich mich trenne und was ich behalte, was anders werden und was bleiben soll, wird es manchmal schwierig.





In diesen Wochen steht die Gesellschaft und stehen viele einzelne vor der Situation, dass neu überlegt werden muss, wie das Leben unter veränderten und noch sehr ungewissen Voraussetzungen neu gestaltet werden kann. Viele spüren die Unsicherheit bei der Organisation des Alltags und im Blick auf die wirtschaftliche Zukunft. „Ich will mein altes Leben zurück“, sagen die einen. Andere sehen in der Krise eher Möglichkeiten, etwas zu verändern und besser zu machen als vorher.





Bei meiner häuslichen Aufräumaktion in den letzten Wochen habe ich beide Tendenzen bemerkt und war hin und her gerissen. Mein „altes, gewohntes Leben“ – das bekomme ich trotz der Sehnsucht danach schon in „normalen Zeiten“ nicht zurück, wenn Krankheit oder anderes Schicksal mir in den Weg treten und meine Pläne durchkreuzen. Es gibt kein einfaches „Zurück“. Und vieles, was vor der Krise gewesen ist, war ja nicht einfach gut und schön!





Der Blick nach vorne kann eine Zumutung sein. Doch er kann trotz Unsicherheit befreien. Auch wenn das gemeinsame Nachdenken und Diskutieren über Veränderungen und andere Wege anstrengend sind. In den Geschichten und Worten der Bibel begegnet Gott Menschen gerade in Krisenzeiten ihres Lebens. Der Urvater Abraham folgt einem inneren Ruf Gottes und bricht aus seinem alten vertrauten Leben aus. Er verlässt seine Vaterstadt und zieht in ein neues Leben. Gottes Verheißung trägt ihn.





Nach Ostern machen die Jünger Jesu die Erfahrung, dass für sie nichts mehr so ist, wie es war. Die Zeit der unmittelbaren Gegenwart Jesu ist zu Ende. Wie es weiter gehen kann, das ist kaum in Blickweite. Was bleibt, ist seine Zusage: „Ich bin bei euch alle Tage!“ Ein einfaches „Zurück“ kann es nicht geben. Aber Gott, der gerade in Krisenzeiten da ist und trägt, gibt seine Verheißung auch heute und geht mit. Daran können wir uns halten.

Martin Streppel ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Volmarstein