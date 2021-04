Chronisch Kranke im EN-Kreis können Impftermin beantragen

Ein Blick ins Impfzentrum des Ennepe-ruhr-Kreises in Ennepetal.

Ennepe-Ruhr. Die Kreisverwaltung öffnet Menschen mit besonderen Vorerkrankungen erneut Türen zum Impfzentrum in Ennepetal.

Bürger mit chronischen Vorerkrankungen wie schweren Lungenleiden, Muskeldystrophien oder Diabetes mellitus mit Komplikationen, Nieren- und Leberkrankungen oder auch Adipositas können beim EN-Kreis wieder einen Antrag auf eine Coronaschutzimpfung stellen. Damit öffnet die Kreisverwaltung dieser Personengruppe ein zweites Mal den Weg ins Impfzentrum.

Betroffene, die dieses Angebot nutzen wollen, finden dafür ab sofort wieder ein Online-Formular auf der Internetseite der Kreisverwaltung. Wichtig: Wer auf diesem Weg den ersten Schritt zum Impftermin macht, muss im Ennepe-Ruhr-Kreis wohnen und ein aktuelles Attest seines Arztes mit Angaben zur Art der Erkrankung einreichen. Alternativ zum Onlineweg können Anliegen und Attest auch per Brief an die Kreisverwaltung (Hauptstr. 92, 58332 Schwelm) geschickt werden. „Unterlagen und Impfberechtigung werden von uns geprüft.

Die Terminvergabe erfolgt anschließend in der Regel per E-mail oder telefonisch“, so Jana Ramme. Die Leiterin des Pandemieteams betont: „Wie viel Zeit zwischen Antrag und Impfung vergehen wird, hängt unter anderem davon ab, wie viele Termine von Menschen gebucht werden, die mit Blick auf ihr Alter impfberechtigt sind und vorzugsweise dran sind. Zudem ist auch die Nachfrage von Mitgliedern zu impfender Berufsgruppen nach wie vor hoch.“