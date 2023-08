Cirkus Lollipop: Nachwuchsartisten glänzen in der Manege

Grundschöttel. Schüler der Grundschule verwandelten sich im Manegenrund des Circus Lollipop in Clowns und Akrobaten.

Eine Woche lang hatte die Grundschule Grundschöttel Besuch vom Circus Lollipop. Höhepunkt der Projektwoche waren zwei Vorstellungen, bei denen die Kinder selbst auftraten.

Am Anfang stand aber zunächst ein Auftritt des Cirkus Lollipop. Ab Dienstag begann dann das Training für die Clowns, die Akrobaten, die Trapezkünstlerinnen, die Feuerspucker, Jongleure, Zauberer und die Akrobatinnen. Die kleinen Zirkuskünstler zeigten dann am Donnerstag und Freitag bei den Vorstellungen, was sie in der Woche gelernt hatten. Im Zirkuszelt habe bei allen Vorstellungen eine großartige Stimmung geherrscht, so eine Mitteilung der Schule.

Feuerspucker und Trapezkünstler

Geboten wurde den Besuchern viel: „Es wurde im Takt der Musik geklatscht, bei den Clowns, den Trampolinis, den alten Akrobaten gelacht, bei den Feuerspuckern und Trapezkünstlerinnen die Luft angehalten. Die Artistinnen bezauberten durch ihre Akrobatik, bei den Zauberern möchte man immer noch wissen, wie aus weißen Seiten plötzlich bunte Bilder im Buch erscheinen konnten. Und die Jongleure hatten wirklich ein gutes Händchen dafür, die Bälle, Tücher und Teller im Spiel zu halten.“

Das Team des Circus Lollipop habe ganze Arbeit geleistet und mit den Kindern in nur drei Tagen tolle Vorstellungen eingeübt.

Großes Elternengagement

Ein ganz besonderer Dank gelte den Eltern der Grundschule Grundschöttel. Neben der Unterstützung bei der Aufsicht des Trainings, beim Catering und durch Spenden für das Catering hätten auch die vielen positiven Rückmeldungen „und der Dank dafür, dass ihre Kinder dieses großartige Projekt erleben durften gezeigt“, dass die Zirkusprojektwoche wirklich gelungen sei.

