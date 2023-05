Citylauf Herdecke wirkt sich auf Verkehr und Buslinien aus

Herdecke. Voll wird es am Samstag in der Innenstadt von Herdecke, wenn der beliebte Citylauf ansteht. Es kommt dann aber auch zu Verkehrseinschränkungen.

Der Citylauf in Herdecke macht auch Haltestellenveränderungen bei der Bus-Linie 376 nötig. Auch andere Busse werden umgeleitet.

Am Samstag, 6. Mai , von ca. 7 bis ca. 23.30 Uhr; kommt es – wie berichtet – zu umfangreichen Sperrmaßnahmen in der Herdecker Innenstadt. Die Busse der Linie 376 müssen daher in dieser Zeit umgeleitet werden. Dabei können die Haltestellen Herdecke Mitte, Herdecke Rathaus, Herdecke Kirche, Goethestraße, Herdecke Bahnhof und Attenbergstraße/Bahnhof nicht angefahren werden. Die Bogestra bittet alle Fahrgäste um Verständnis für diese Beeinträchtigung.

Aufgrund dieser Laufsportveranstaltung in der Herdecker Innenstadt fahren am Samstag, 6. Mai, von ca. 7 Uhr bis ca. 23.30 Uhr, auch die Busse der Hagener Straßenbahn AG Umleitungen. Dies betrifft die Linien 518, 519 und den NE 19. Die Linie 518 kann die Haltestelle „Herdecke Mitte“ nicht anfahren und wird dafür ersatzweise die Haltestelle Mühlenstraße anfahren. Im Streckenverlauf der Linie 519 und der NE 19 entfallen die Haltestellen Herdecke Mitte und Herdecke Kirche. Die Haltestelle Mühlenstraße dient als Ersatz.

