Claudia Hirschfeld gibt Weihnachtskonzert im Ruhrfestsaal

Herdecke Klassische Lieder, deutsche Musikstücke und amerikanische Hymnen: Beim Weihnachtskonzert ist für jeden Musikliebhaber etwas dabei.

Mehrfach war Claudia Hirschfeld mit ihrer Wersi-Orgel schon im Ruhrfestsaal zu Gast – mal solistisch, mal zusammen mit Sängern oder Instrumentalisten. Am Sonntag, 17. Dezember 2023 kann man den Publikumsliebling wieder mit

einem Solokonzert in Herdecke erleben. Auf dem Programm steht ein „Festliches Weihnachtskonzert“!

Restlos ausverkauft

Noch vor wenigen Wochen stand Claudia Hirschfeld zuletzt auf der Bühne des Herdecker Ruhrfestsaals und sorgte zusammen mit drei Tenören und Moderator Ulli Potofski für ein restlos ausverkauftes Haus. Sie präsentierten eine viel umjubelte Hommage an Luciano Pavarotti. Am Sonntag, 17. Dezember kann man den Star an der Wersi-Orgel wieder solistisch im Zweibrücker Hof erleben. Claudia Hirschfeld lädt zu einem „Festlichen Weihnachtskonzert“, mit dem sie ihr Publikum auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen möchte.

White Christmas

„Das Angebot an Weihnachtsliedern ist so vielfältig, dass sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei ist“, erzählt die Tastenvirtuosin. So wird Klassisches wie „Adeste Fideles“, „Gloria in excelsis deo“, das „Ave Maria“ von Franz Schubert oder das „Agnus Dei“ von Georges Bizet genauso zu hören sein wie traditionelle deutsche Weihnachtslieder. „Auch aus Amerika kommen fantastische Songs“, weiß die Künstlerin, und so werden auch Titel wie „Have Yourself a Merry Little Christmas“, „Winter Wonderland“ oder „White Christmas“ nicht fehlen.

Zwei Stunden ohne Hektik

„Ich möchte mein Publikum einfach für zwei Stunden von der vorweihnachtlichen Hektik ablenken - mal besinnlich, mal fröhlich, in jedem Fall aber mit wunderschöner Weihnachtsmusik“, fasst Claudia Hirschfeld zusammen. Seit über 35 Jahren ist die Künstlerin aus dem Kreis Soest bereits professionell als Organistin und Keyboarderin unterwegs und zählt zu den absoluten Superstars an ihrem Instrument. In ganz Europa, aber auch in Nord- und Südamerika sowie Arabien und China hat Claudia Hirschfeld schon erfolgreich in die Tasten gegriffen, aber auch bei vielen TV-Auftritten für Furore gesorgt. Zahlreiche Produktionen auf CD und DVD sind zudem Zeugnis ihrer unermüdlichen Schaffenskraft. 2019 wurde sie mit dem

Deutschen Rock- und Pop-Preis als „Beste Instrumentalsolistin“ des Jahres ausgezeichnet.

Karten gibt es hier

Das „Festliche Weihnachtskonzert“ mit Tastenvirtuosin Claudia Hirschfeld beginnt am Sonntag, 17. Dezember im Ruhrfestsaal des Hotels Zweibrücker Hof in Herdecke bereits um 15.00 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für € 25,- (freie Platzwahl)

im Zweibrücker Hof und bei allen Vorverkaufsstellen von Eventim. Online sind Tickets auf www.eventim.de oder www.okey-tickets.de erhältlich, die telefonische Hotline ist unter 02938/805510 erreichbar.

