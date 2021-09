Clean-Up in Wetter und Herdecke: Gemeinsam die Ruhr säubern

Einweisung auf dem Gelände vom Stadtbetrieb: Beim „Ruhr-Clean-Up“ in Wetter beteiligten sich viele Freiwillige, um an dem Fluss Unrat zu beseitigen

Wetter/Herdecke. Das „Ruhr-Clean-Up“ ist in Wetter und Herdecke seitens der Kanuten ein Erfolg. Viele helfenden Hände schließen sich der überregionalen Aktion an.

Viele Freiwillige aus Wetter folgten kürzlich dem Aufruf von Stadt und Stadtbetrieb, sich an der überregionalen Veranstaltung „Ruhr-Clean-Up“ zu beteiligen. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr erfreute sich die Müllsammelaktion auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit. Bei bestem Wetter fanden sich gut 40 Helferinnen und Helfer auf dem Gelände des Stadtbetriebs in Wetter ein, die nach einer kurzen Unterweisung ausgerüstet mit Handschuhen, Zangen und Müllsäcken an verschiedene Orte und Plätze im Stadtgebiet ausschwirrten.

Neben der Ruhr mit ihren Auen stand in Alt-Wetter der Schnodderbach im Fokus. Er war beim Juli-Hochwasser über die Ufer getreten und richtete große Schäden an.

Nach drei Stunden war das Ergebnis beachtlich: Über eine Tonne Müll wurde aufgesammelt, zahlreiche gefüllte Säcke stapelten sich auf den Fahrzeugen des Stadtbetriebs, der den Müll zur Entsorgung auf seinen Betriebshof transportierte. Anders als beim letzten Mal, als viele größere Gegenstände geborgen wurden, handelte es sich dieses Mal im Wesentlichen um Plastikmüll. Umso beachtlicher, dass am vergangenen Wochenende ca. 50 Säcke zusammengekommen sind. Teilweise mussten einzelne Plastikfetzen wie Früchte von den Bäumen gepflückt werden. So wurde deutlich, wie hoch das Wasser Mitte Juli gestanden hat.

Doch das Hochwasser ist nicht für den ganzen Unrat verantwortlich: Leider ist auch immer wieder zu beobachten, dass Müll achtlos in der Natur entsorgt wird, so die Stadt Wetter. Mit Aktionen wie „Ruhr-Clean-Up“ soll das Bewusstsein dafür geschaffen werden, sein eigenes Verhalten zu überdenken.

Herdecker Kanuten fischen beim „Ruhr-Clean-Up“ jede Menge Müll aus dem Wasser. Foto: Verein

Nach getaner Arbeit wartete auf alle Helferinnen und Helfer als Dankeschön ein Imbisswagen sowie kalte Getränke. So fand der Vormittag bei einem fröhlichen Miteinander einen gelungenen Ausklang. Stadt und Stadtbetrieb freuen sich über die gute Beteiligung und danken allen helfenden Händen. In den Dank eingeschlossen sind die ortsansässigen Vereine SG Demag und Ruder-Club Mark, die ebenfalls tatkräftig mit angepackt haben.

In Herdecke fischen die Kanuten Müll

Herdecker Kanuten fischen beim „Ruhr-Clean-Up“ ebenso jede Menge Müll aus dem Wasser. Auch dort lag bedingt durch die Flut im Juli immer noch jede Menge Unrat im und am Wasser. Von A wie Autoreifen bis Z wie Zellophanbeutel war alles dabei, und so sammelten die Kanuten über fünf Stunden zu Gunsten der Aktion saubere Ruhr. Weiter geht es für den Kanuverein am 30. Oktober bei „Herdecke räumt auf“, dessen Mitinitiatoren sie sind.

