Einsatz CO2-Melder in Keller schlägt an: Feuerwehr Wetter rückt aus

Wetter. Aufmerksame Nachbarn am Harkortberg haben die Feuerwehr gerufen, weil ein CO2-Warnmelder angeschlagen hatte. Feuerwehr und AVU haben nachgesehen.

Der CO2-Melder im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Jahnstraße in Alt-Wetter hat am Mittwochnachmittag Alarm geschlagen. Aufmerksame Nachbarn verständigten die Feuerwehr. Ein Feuerwehrtrupp machte sich unter Atemschutz auf Ursachensuche, konnte aber nichts finden.

Auch der Energieversorger AVU war am Harkortberg vor Ort. Dessen Messungen blieben ebenfalls ergebnislos. Die Feuerwehr brach ihren Einsatz daraufhin ab. Bis auf Wengern waren Einheiten aus dem ganzen Stadtgebiet vor Ort.

