Convivo-Insovenz: „Soziale Katastrophe in Ende verhindern“

Ende. Herdeckes Grüne beklagen angesichts der Convivo-Insolvenz, dass die Insolvenzverwaltung keine Optionen für das Seniorenhaus Kirchende aufzeigt.

Die Herdecker Grünen sind in großer Sorge um die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende im Seniorenhaus Kirchende, denn es deute sich „eine soziale Katastrophe an. Wir haben schon bei Bekanntgabe der Insolvenz über ein Gespräch mit den Betriebsräten aller betroffenen Häuser darauf aufmerksam gemacht, dass sozial verträgliche Lösungen im Dialog mit den Betroffenen erarbeitet werden müssen, insbesondere mit den Mieterinnen und Mietern.“ Diese Chance hätten Brinkmann & Partner als Insolvenzverwaltung bisher nicht genutzt und „es nicht mal als notwendig erachtet, mögliche Optionen auf den Tisch zu legen“, so die Grünen. Stattdessen werde die Bewohnerschaft mitsamt Angehörigen „mit ihren berechtigten Sorgen allein gelassen“, meint Fraktionssprecher Andreas Disselnkötter.

Da sich die Convivo-Verwaltung in Auflösung zu befinden scheine, sei es die Verantwortung der Insolvenzverwalter, alle Beteiligten und gegebenenfalls auch Vertreter der Stadt und des EN-Kreises an einen Tisch zu holen, um alle Möglichkeiten auszuloten. „Für viele Menschen im Seniorenhaus Kirchende ist es unvorstellbar, den Stadtteil Ende zu verlassen, nicht nur, weil etwa eine Wohnung in Haus Goethestraße erheblich teurer und für viele unbezahlbar wäre. Sie haben zum Beispiel Angehörige auf dem Friedhof oder Freunde in der Umgebung, deren Besuch für sie unverzichtbar ist“, meint Irmingard Schewe-Gerigk, die für die Grünen im Sozialausschuss sitzt.

Die Herdecker Grünen fordern: Es müsse jetzt gehandelt werden, um das Schlimmste für die Mieterinnen und Mieter zu verhindern. Auch die Frage, wie ca. 100 Patienten von Convivo Ambulant nach dem 30. Juni versorgt werden könnten, sei völlig unklar. In der derzeit ungeklärten Situation beklagen die Grünen nicht zuletzt den Umgang mit den Beschäftigten, die sich um ihren Arbeitsplatz sorgen.

