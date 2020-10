Corona: Ausbildung bei Feuerwehr Wetter sieht anders aus

Wegen Corona muss die Ausbildung von Feuerwehrleuten anders aussehen. Theorie wird digital vermittelt; Praxis nur in kleinen Gruppen.

Wetter. Abgeschlossen haben nun 24 Feuerwehrleute aus Wetter den Grundlehrgang 2020. Dafür galt es, insgesamt 70 theoretische und praktische Ausbildungsstunden zu absolvieren, die von den Teilnehmern ehrenamtlich neben Beruf, Ausbildung oder Studium geleistet wurden. Die Corona-Pandemie stellte sie zudem vor bis dato unbekannte Herausforderungen. So wurden Lerninhalte auf einer digitalen Plattform hochgeladen, damit die Auszubildenden Aufgaben in Heimarbeit erledigen konnten. Lernkontrollen erfolgten in Videokonferenzen. Parallel konnte auch die praktische Ausbildung, zu der u.a. der Umgang mit dem Wasserwerfer des Tanklöschfahrzeugs gehört, nur in Kleingruppen von maximal vier Personen unter Einhaltung von Abstands- und Hygienevorschriften durchgeführt werden.

Wehrleitung zufrieden

Letztendlich führten die neuen Herangehensweisen aber zu dem gewünschten Erfolg. Die Wehrleitung habe sich sehr zufrieden mit den Leistungen der Teilnehmer in der praktischen und schriftlichen Prüfung gezeigt, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Die Feuerwehrleute verfügten nun u. a. über die relevanten Kenntnisse für die Brandbekämpfung, die Erste Hilfe, die Fahrzeug- und Gerätekunde und das rechtliche Wissen über die Organisation des Feuerwehrwesens. Sie stehen bereit, ihr neu erworbenes Wissen in die Einsätze ihrer Einheiten einzubringen. Neun Feuerwehrleute konnten somit ihre Grundausbildung vollständig abschließen. Sie haben nun die Befähigung, an den weiterführenden Lehrgängen des Kreises teilzunehmen. Für die übrigen Teilnehmer steht im nächsten Jahr der zweite Teil der Grundausbildung an

Weitere Erfolge

Die Feuerwehr Wetter teilt weiter mit, dass sie auch einen neuen Truppführer und zwei neue Drehleitermaschinisten hinzugewinnen konnte. Aus der Löscheinheit Grundschöttel absolvierte Thorsten Schuster den Truppführer-Lehrgang. In fast 40 Unterrichtsstunden erwarb er die Befähigung, bis zu zwei Feuerwehrleute im Einsatz zu führen. Aus den Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel besuchten Marcel Paulus und Torsten Götzen den Drehleitermaschinisten beim EN-Kreis. Beide Lehrgänge fanden unter strenger Beachtung von Abstands- und Hygienevorgaben in Kleingruppen statt.