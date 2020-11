Corona behindert Schulalltag in Wetter und Herdecke stark

Wetter/Herdecke. Quarantäne von Schülern und Lehrern sowie Distanzunterricht bestimmten den Schulalltag. So sieht er derzeit in Wetter und Herdecke aus.

Immer häufiger ist die Rede davon, dass das Coronavirus näherkommt. Fakt ist aber: Das Virus ist längst da. Für die Gastronomie und viele weitere Bereiche wie körpernahe Dienstleistungen oder Sportvereine heißt das: Lockdown. Die Schulen ließ die Bundesregierung aber bewusst offen. Das Recht auf Bildung habe Priorität, und die Schulen müssten so lange wie möglich offenbleiben, heißt es von Seiten der Politik. Andere sprechen die Wichtigkeit der Kinderbetreuung an. Keiner möchte mehr die Zustände wie im Frühjahr, als viele Eltern nicht arbeiten gehen konnten, da keine Betreuung der eigenen Kinder gewährleistet war. Schulen bilden und erziehen nämlich nicht nur die Kinder, sie helfen durch die häufig ganztägige Betreuung mit, dass die Wirtschaft läuft.

Sieben Schulen betroffen

Dass aber auch in den Schulklassen irgendwann mit Corona infizierte Schüler sitzen würden, war abzusehen. Wie sollte dies, wenn viele Kinder und Jugendliche auf einem Fleck zusammenkommen, auch verhindert werden? In Wetter und Herdecke mussten aktuell sieben Schulen Erfahrungen mit Corona im Schulalltag machen. Keine leichte Aufgabe.

Klassen im Distanzunterricht

Insgesamt ist die Lage in Herdecke und Wetter noch überschaubar. Während einige Schulen nur vereinzelt mit Quarantänefällen zu tun haben, die keinen positiven Test mit sich bringen, mussten andere Schulen schon häufiger die Erfahrung mit positiv getesteten Schülern machen.

An der Friedrich-Harkort-Schule in Herdecke musste man, neben einigen kontaktbedingten Quarantäne- oder Verdachtsfällen, die sich dann aber nicht bewahrheiteten, bereits mehr als einmal die Erfahrung mit Corona im Schulalltag machen. „Ganz aktuell wurde eine siebte Klasse vom Gesundheitsamt in den Distanzunterricht geschickt.

Ob eine Quarantäne ausgesprochen wird oder ob Testungen vorgenommen werden, entscheidet jetzt das Gesundheitsamt“, sagt Andreas Joksch, Schulleiter des Gymnasiums. Zum ersten Mal wird an der FHS eine gesamte Klasse in den Distanzunterricht geschickt. Grund war ein wiederholter Coronafall in der selben Klasse. Vorsichtshalber muss nun kurzerhand die komplette Klasse zuhause bleiben und dort digital unterrichtet werden. Ein erheblicher Mehraufwand für alle Beteiligten. „Das ist eine herausfordernde Zeit. Wir haben aber ein eingespieltes Krisenteam an der Schule“, sagt Joksch.

Schüler in Quarantäne

Schräg gegenüber der FHS, an der Realschule am Bleichstein, befinden sich aktuell einige Schüler in einer vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne. „Wir machen noch in allen Jahrgängen normalen Unterricht. Für die breite Schülerschaft hat das also noch keine Auswirkungen“, sagt Anke Lohscheidt, Leiterin der Realschule. An der Georg-Müller-Gesamtschule in Wetter entspannt sich die Lage nach einem positiven Fall wieder. „Wir hatten einen schulisch relevanten Fall. Deswegen mussten wir sechs Kinder in Quarantäne schicken. Inzwischen haben wir erfahren, dass die getesteten Kinder alle negativ sind und sich die Krankheit nicht ausgebreitet hat. Da freuen wir uns drüber“, sagt Schulleiter Timo Fischer.

Schwangere bleiben zuhause

Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter, ist aktuell ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert, deswegen sind zehn weitere Schüler in Quarantäne. Eine Lehrkraft hatte Kontakt zu einem positiv getesteten Patienten und muss deswegen auch zuhause bleiben. „Die Lehrkraft unterrichtet jetzt von zuhause aus. Übrigens machen das auch die Lehrkräfte so, die schwanger sind. Sobald ein positiver Fall bekannt wurde, müssen Schwangere auch zuhause bleiben“, erklärt Direktorin Ursula Zimmer.

Auch Grundschulen betroffen

Zwar ist sich die Wissenschaft relativ einig, dass sich jüngere Kinder weniger häufig infizieren bzw. dadurch für die Verbreitung nicht so verantwortlich sind, und doch sind auch Grundschulen von der Pandemie nicht ausgenommen. „Wir haben tatsächlich einen positiven Fall an unserer Schule und deswegen eine komplette und eine halbe Klasse im Distanzunterricht. Das macht den Unterricht komplizierter,“ sagt Silke Lüer, Leiterin der Grundschule in Grundschöttel. Auch an der Bonnermann-Grundschule in Herdecke gab es in der Vergangenheit ein positiv getestetes Kind und einige Quarantänefälle. „Wir hatten ein positiv getestetes Kind, was sich aber frühzeitig vor dem Test in Quarantäne begeben hatte. Deswegen wurde keine weitere Person positiv getestet“, sagt Schulleiterin Heike Schnell. Doch auch die vorsichtshalber auferlegte Quarantäne endet einmal. Heike Schnell: „Die Quarantäne wird morgen aufgehoben, sodass wir wieder alle zusammen sind. Das freut uns sehr.“

Gesundheitsamt setzt auf Vorsicht

Bei Corona ist Vorsicht besser als Nachsicht. Deswegen verordnet das Gesundheitsamt lieber eine Quarantäne zu viel als zu wenig. Auch Distanzunterricht wird häufiger genutzt. Für Schulen ist er aber mit erheblichem Mehraufwand verbunden. Nicht selten müssen Lehrkräfte sowohl den Präsenzunterricht als auch den digitalen Unterricht vorbereiten. „Wir haben nach den Sommerferien das Konzept für die Distanzlehre entwickelt. Das war vom Ministerium so vorgesehen. Auch wenn sich nur einzelne Schüler in Quarantäne befinden, bedeutet das die doppelte Arbeit für die Lehrkräfte“, so Andreas Joksch, Leiter der FHS in Herdecke.

Sprung ins kalte Wasser

Wie viele Unternehmen, so mussten auch einige Schulen in Sachen digitale Lehre ins kalte Wasser springen. Einige statteten sich mit digitalen Lehrplattformen aus. „Wir haben ,It’s learning’ erst seit diesem Schuljahr. Bis jetzt funktioniert das alles relativ gut. Lehrer und Schüler lernen aber jeden Tag dazu“, sagt Anke Lohscheidt, Rektorin der Realschule in Herdecke. Die Georg-Müller-Schule in Wetter geht einen anderen Weg. Der Unterricht wird dort gestreamt, so dass die Schüler zuhause dasselbe sehen wie die Kinder in der Schule. „Das funktioniert technisch sehr gut. Wir sind sehr zufrieden, dass alle immer dabei sein können“, so Schulleiter Timo Fischer. Am Gymnasium Wetter fährt man dagegen zweigleisig. „Die volle synchrone Lehre gehört dazu. Zu bestimmten Zeiten können sich die Schüler zum Unterricht dazu schalten. Aber auch a-synchrone Anteile gehören dazu. Wir müssen ausprobieren, wie die Sachen laufen. Es muss zuhause funktionieren“, sagt Leiterin Ursula Zimmer. Für das Werner-Richard-Berufskolleg der ESV ist digitale Lehre nichts Neues. Da die Schule auch schwerstmehrfach-behinderte Schüler betreut, hat sie bereits gute Erfahrungen in der digitalen Lehre gemacht.