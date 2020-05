Corona: Bürger laut EN-Kreis sind wegen Tests „verunsichert“

Ennepe-Ruhr. Nach den Änderungen der Corona-Testverfahren kritisiert der Ennepe-Ruhr-Kreis die Kassenärztliche Vereinigung erneut. Viele Anrufer verunsichert.

Seit Mittwoch, 20. Mai, müssen sich alle Bürger, die befürchten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, an ihren Hausarzt wenden. Anders als bisher sind der Ennepe-Ruhr-Kreis und das Gesundheitsamt dafür kein Ansprechpartner mehr. Hintergrund: Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe ermöglicht der Kreisverwaltung – wie berichtet – das Abrechnen der Testkosten nicht mehr und will, dass stattdessen niedergelassenen Ärzten die Abstriche vornehmen. Der Krisenstab im Kreishaus hat bekanntlich nach diesem Vorgehen der Kassenärztlichen Vereinigung Konsequenzen gezogen: Die mobile und auch stationäre Diagnostik stehen den Bürgern nun nicht mehr zur Verfügung.

Nach mehr als 4000 Tests seit Anfang März muss das im Zusammenspiel mit den Hilfsorganisationen Zug um Zug ausgebaute und bewährte System eingestellt werden. Das teilte der Kreis Mittwoch mit.

Viele fragen nach Rat

„Uns haben das Vorgehen und die Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung sehr verärgert. Was aber noch viel schlimmer, viel dramatischer ist: Die Bürgerinnen und Bürger verunsichert es erheblich. Seit Anfang der Woche haben uns zahllose Anrufe Ratloser erreicht. Sie fragen bei uns, wie sie sich nun verhalten sollen und wer sie wo testen kann“, berichtet Michael Schäfer, Leiter des Krisenstabs.

Die Kreisverwaltung gebe jeweils nur einen Hinweis: Betroffene mögen sich an ihren Hausarzt wenden. Alternativ können sie auch die von der Kassenärztlichen Vereinigung in Bochum und Hagen eingerichteten Behandlungszentren ansteuern. Diese sind – im Gegensatz zum bereits geschlossenen Zentrum in Witten – noch bis zum 15. Juni geöffnet.

415 Infektionen und 374 Gesundete Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es aktuell (Mittwoch, 20. Mai, 8 Uhr) 415 bestätigte Corona-Fälle, von diesen gelten 374 als genesen. Die Zahl der Bürger, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte, ist damit innerhalb eines Tages um zwei gestiegen.

Stationär behandelt werden in Krankenhäusern im Kreis fünf Corona-Patienten (eine intensivmedizinische Betreuung, niemand wird beatmet).

Die aktuell 27 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (1), Ennepetal (1), Gevelsberg (4), Hattingen (6), Herdecke (0), Schwelm (4), Sprockhövel (5), Wetter (1) und Witten (5). Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (10), Ennepetal (21), Gevelsberg (40), Hattingen (59), Herdecke (33), Schwelm (49), Sprockhövel (32), Wetter (33) und Witten (97).

14 Menschen aus dem EN-Kreis sind mit oder an dem Corona-Virus verstorben. Sie stammen aus Ennepetal, Gevelsberg (je 3), Hattingen, Witten, Schwelm und Wetter (je 2).

Für die bestätigten Fälle und begründeten Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt im Kreis diese Vorgabe für 84 Personen.

All das heißt: Bürger, die außerhalb der Sprechzeiten der Hausärzte Corona-Symptome feststellen und Fragen zu möglichen Tests haben, müssen sich laut EN-Kreis an den hausärztlichen Notdienst wenden und die 116 117 wählen.

Das sehen die Verantwortlichen im Kreishaus nicht sorgenfrei. Sie schließen nicht gänzlich aus, dass Bürger bei schlechter Erreichbarkeit des hausärztlichen Notdienstes stattdessen den Rettungsdienst anrufen und die 112 wählen. „Fatal wäre, wenn eine Vielzahl von Anrufern, die sich in keiner gesundheitlichen Notlage befinden, den Notruf blockieren und Menschen in wirklichen Notlagen unter Umständen in die Warteschleife schicken“, mahnt Rolf-Erich Rehm, Abteilungsleiter Bevölkerungsschutz des Kreises.

Hinweis auf Notdienst

Anrufe beim Bürgertelefon des Kreises bringen demnach nichts. Auch dort werde angesichts der Vorgabe der Kassenärztlichen Vereinigung nur auf die Hausärzte und den hausärztlichen Notdienst verwiesen. Noch nicht abschätzbar sei für den Krisenstab, welche Folgen und Risiken mit dem neuen Verfahren verbunden seien. Schäfer: „Unser Überblick über das Pandemie-Geschehen wird schlechter. Ab sofort werden uns nur noch die positiven Ergebnisse mitgeteilt. Uns gehen also Informationen verloren.“