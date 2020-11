Corona: Druck für das Krankenhaus in Herdecke steigt

Ende. Die psychische Belastung für das medizinische Personal am Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke bei der Versorgung von Covid-Patienten ist groß.

Auch auf der nationalen Politik-Ebene geraten die Kliniken wieder verstärkt in den Fokus, da bei hohen Corona-Zahlen die medizinische Arbeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (GKH) sei die Lage auf der Intensivstation aktuell aber entspannt, hieß es auf Anfrage. Niemand müsse derzeit wegen einer Covid-Erkrankung beatmet werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es ausreichend Isolierkapazitäten.

„Das medizinische Team der Inneren Station, das in den vergangenen Wochen eine größere Anzahl älterer Covid-Patienten versorgt hat, ist sehr gut eingespielt“, sagt GKH-Sprecherin Alexandra Schürmann und verweist auch auf eine „reibungslose Zusammenarbeit mit anderen Bereichen, zum Beispiel der Notaufnahme oder auch den Rettungsdiensten“. Dennoch sei die psychische Belastung für das medizinische Personal angesichts der aufwändigen Versorgung und Betreuung von Covid-Patienten hoch. Die Schwere der Erkrankung bei einigen Infizierten und das damit verbundene Leid gehe den Pflegekräften und Ärzten nahe.

In den vergangenen Tagen hat das GKH-Team erkrankte Senioren aus Herdecker Einrichtungen versorgt. Nicht immer mit gutem Ausgang. „Selbstverständlich erhalten Angehörige die Gelegenheit, sich von ihren Familienmitgliedern zu verabschieden – das gilt auch dann, wenn Covid-Patienten im Gemeinschaftskrankenhaus versterben“, teilt die Ender Klinik mit. Die Angehörigen stehen demnach im Kontakt mit dem medizinischen Personal und werden umgehend informiert, wenn eine Verschlechterung eintritt. „Zum Schutze der Angehörigen müssen natürlich alle notwendigen Hygieneregeln eingehalten werden. Eine Aufbahrung verstorbener Corona-Patienten in entsprechenden Krankenhaus-Räumen in Westende sei leider nicht möglich.

Das GKH sei grundsätzlich bereit, erneut (2020 wurde bereits ein Erkrankter aus Holland eingeflogen) intensivpflichtige Patienten aus dem Ausland aufzunehmen. Sofern die Kapazitäten das zulassen.

Das GKH musste sich selbst im Oktober für kurze Zeit wegen ausgeschöpfter Isolationsmöglichkeiten abmelden. Dies habe sich als nicht so dramatisch erwiesen und ist den Angaben zufolge seitdem nicht noch einmal nötig gewesen.

Für die Mitarbeiter ergebe sich noch ein weiteres, praktisches Problem: Immer häufiger werden Pflegende und Ärzte in Quarantäne genommen. Diese fehlen dann auf den Stationen. „Selbstverständlich trägt die Pflegedirektion dafür Sorge, dass Ausfälle kompensiert werden“, schreibt Schürmann. Jedoch werde diese Kompensation, zum Beispiel mit Leihkräften, immer schwieriger – und teurer.

Patienten aus dem Ausland

Damit zum Thema Geld und finanzielle Auswirkungen: Nach dem Auslaufen des Rettungsschirms kommen wirtschaftliche Belastungen auf Krankenhäuser zu. Diese ergeben sich unter anderem aus der Tatsache, dass elektive Eingriffe wegen der Pandemie teilweise verschoben werden müssen und die Einnahmen entsprechend fehlen. Auch die Personalausfälle als Folge der Quarantäneanordnungen müsse das GKH selbst kompensieren. Schürmann: „Diese fehlende wirtschaftliche Sicherheit sorgt momentan für Zukunftssorgen bei vielen Mitarbeitern.“

Und was ist mit der Versorgung auf anderen Stationen? Väter bzw. Partner dürfen bei Geburten weiterhin anwesend sein. „Wir bieten weiterhin Familienzimmer an“, heißt es. Alle Patienten werden demnach bei der stationären Aufnahme bzw. vor einer ambulanten OP (oder Geburt) mit einem Schnelltest auf eine Coronainfektion untersucht.