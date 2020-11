Corona: Ennepe-Ruhr-Kreis bekommt Impfzentrum

Die Impfstrategie des Landes

In einer landesweiten Telefonkonferenz war am vergangenen Montag quasi der offizielle Startschuss für das Einrichten von 53 Impfzentren in Nordrhein-Westfalen gefallen.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann skizzierte den Landräten und Oberbürgermeistern, wie sich das Land die Aufgaben- und Rollenverteilung sowie die Zusammenarbeit mit den Kreisen und kreisfreien Städten vorstellt.

Gleichzeitig sicherte er den Kommunen mit Blick auf die Kosten für die ihnen übertragenen Aufgaben zu: Bund und Land werden diese je zur Hälfte übernehmen .