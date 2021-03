Corona: Fast 90 Schnelltest-Angebote im Ennepe-Ruhr-Kreis

Die Bundesregierung ermöglicht jedem Bürger auch aus Wetter und Herdecke pro Woche einen kostenlosen Schnelltest. Das Angebot dazu ist im Kreis stetig gewachsen, seit Sonntag gibt es die Möglichkeit auch in Wengern.

Wetter/Herdecke. Nach zehn Tagen nennt der Ennepe-Ruhr-Kreis fast 90 Anbieter, die einen Corona-Schnelltest ermöglichen. Darunter Ärzte aus Wetter und Herdecke.

„Anbieter für Schnelltests gesucht“ – diesen Aufruf hatte die Kreisverwaltung vor zehn Tagen gestartet. Jetzt gebe es an Ennepe und Ruhr ein flächendeckendes Angebot für Bürger, die sich einmal in der Woche kostenfrei auf Corona testen lassen möchten. „Ein weiteres Mal können wir an eine uns kurzfristig gestellte Aufgabe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einen Haken machen. Ein weiteres Mal haben Absprachen und Zusammenarbeit verschiedenster Beteiligter im Interesse der Bürger sehr zeitnah zum Erfolg geführt“, sagt Landrat Olaf Schade zufrieden.

Möglich gemacht haben die Angebote unter anderem Ärzte, Apotheker, Hilfsorganisationen, private Dienstleister sowie die Stadtverwaltungen. Und laut Schade auch die Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die für die Gesamtorganisation und alles rund um das Genehmigen der Testzentren zuständig seien.

Arztpraxen in Wetter und Herdecke

Erste Schnelltests in der EN-Region gab es letzte Woche am Herdecker Bleichstein. Nun listet die Kreisverwaltung für ihre neun Städte fast 90 Anbieter auf, sie könnten wöchentlich bis zu 75.000 Bürger abstreichen. Schade: „Eine aktuell sicher sehr gute Kapazität, noch hält sich die Nachfrage ja sehr im Rahmen.“ Mit einem größeren Ansturm rechnen die Verantwortlichen erst, wenn mit einem negativen Test deutlich mehr Freiheiten als derzeit verbunden sind.

In Herdecke bieten Schnelltests (wie berichtet) die Ärzte Andreas Wirges/Dr. Friederike Hilgen, Sally-Grünewald-Str. 1, Catja Backhaus-Bolbrinker, Stiftsplatz 5, Dr. Lisa Hupe-Nörenberg, Kirchender Dorfweg 46b, Sabine Fahlbusch, Westender Weg 2a und Dr. Isabel Babilas, Dortmunder Landstr. 50a, an. Hinzu kommen die Bleichsteinhalle und das Gemeinschaftskrankenhaus in Ende.

In Wetter gibt es das Angebot in der Elbschehalle Wengern sowie bei den Ärzten Dr. Armin Lökenhoff/ Götz Büttner, Kaiserstr. 111, Christina Tan Tjken und Anna Muscat, Kaiserstr. 123, Magdalena Uszyska-Jast, Kaiserstr. 110 sowie Dr. Detlef Szczukowski/Dr. Alexander Szczukowski, Theodor-Heuss-Str. 4.

PCR-Test nach positivem Befund

Aktuell hat jeder Bürger laut Zusage der Bundesregierung Anspruch auf einen kostenfreien Test pro Woche. Negative Ergebnisse werden von den Teststellen schriftlich bescheinigt. Fällt der Schnelltest positiv aus, müssen sich die Betroffenen unmittelbar in Quarantäne begeben und einen PCR-Test machen lassen. Ansprechpartner für einen PCR-Test ist in der Regel der Hausarzt.

Alles Wissenswerte rund um Öffnungszeiten und Termine, Adressen und Ablauf haben die meisten auf Internetseiten zusammengestellt. Einen kompakten Überblick über alle Teststellen liefert die Kreisverwaltung auf ihrer Internetseite (www.enkreis.de) sowie in der Ennepe-Ruhr-Kreis-App.