Herdecke/Wetter/Ennepe-Ruhr. Die Umladestationen in Witten und Gevelsberg sind wie die Anlage des Stadtbetriebs Wetter geschlossen. Nur in Herdecke öffnet der Wertstoffhof.

Am 16. März kam die Mitteilung, dass dass der Wertstoffhof des Stadtbetriebes in Wetter wegen des Coronavirus schließt. Knapp eine Woche später verkündete der Ennepe-Ruhr-Kreis selbiges für die Umladestationen in Witten und Gevelsberg. Private Anlieferungen von Abfällen wie zum Beispiel Grünschnitt seien voraussichtlich erst nach Ostern wieder möglich. Nur in Herdecke hat der städtische Wertstoffhof, von der Entsorgungsfirma AHE aus Wetter betrieben, weiter geöffnet.

Anders als die Verantwortlichen im Schwelmer Kreishaus oder in der Harkortstadt hat sich die Herdecker Verwaltung „bewusst“ entschieden, den Bürgern zu den gewohnten Öffnungszeiten die Anlieferung in der Nierfeldstraße zu ermöglichen. „Wir erachten es für sinnvoll, diesen Service aufrecht zu erhalten“, sagt Stadtsprecher Dennis Osberg und verweist auf die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, die diesbezüglich keine Passage enthält. Somit verbleibt die Entscheidung vor Ort. Dort haben viele im Garten gearbeitet, innen renoviert oder generell ausgemistet. Das führt zu Entsorgungsfragen in einer Zeit, in der zahlreiche Bürger mehr Zeit als sonst haben und somit auch vermehrt Müll produzieren.

Entsorgungssicherheit

AHE-Geschäftsführer Johannes Einig lässt keine Zweifel offen: „Die Entsorgung – insbesondere die Abfuhr von Restmüll, Biomüll und gelben Säcken – ist gesichert.“ Bereits zu Beginn der Virus-Ausbreitung hat der Geschäftsführer reagiert, die Mitarbeiter durch Schichten, Urlaube und den Einsatz an verschiedenen Standorten so weit räumlich getrennt, „dass wir auch bei einer Infektion in den eigenen Reihen arbeitsfähig bleiben“. Gleichwohl sei das Unternehmen aktuell in den Privathaushalten mit größeren Mengen Müll als gewöhnlich konfrontiert. Dies führt Einig darauf zurück, dass durch geschlossene Schulen, Homeoffice und Kurzarbeit die Menschen zu Hause sind und essen, wodurch sie dort mehr Müll produzieren.

Wertstoffhöfe

Ein heiß diskutiertes Thema ist die Schließung der beiden Wertstoffhöfe in Gevelsberg und Witten durch den Kreis seit Mittwoch, 25. März, für zunächst zwei Wochen. Landrat Olaf Schade: „Diese Maßnahme war absolut notwendig, um den Shutdown konsequent durchzuziehen und zu einem Erfolg zu bringen.“ Es stellen sich aber Fragen: Wohin mit dem Müll? Wann können Privatleute wieder anliefern?

Öffnung oder Holservice

Die CDU im Kreis um den Fraktionsvorsitzenden Oliver Flüshöh gab Schade eine Anregung mit: „Erfahrungen aus Nachbarregionen, die vergleichbare Entscheidungen getroffen haben, zeigen, dass sich dadurch ein bedenklicher Trend zu wilden Müllkippen entwickelt. Außerdem fällt gerade jetzt viel Grün- und Strauchschnitt bei den Bürgern an. Nicht zuletzt zeigt sich in einigen Regionen, dass eine geregelte Annahme nach einer Wiedereröffnung umso schwieriger wird, je länger die Schließung andauert. Deshalb bitten wir darum, die Wertstoffhöfe – unter strengen Auflagen und mit strengen Regeln – wieder zu öffnen oder wenigstens einen zusätzlichen Holservice zu organisieren.“ Doch geht das überhaupt?

Herdecke Wetter Container werden häufiger geleert Die Stadt Herdecke verweist auf Schutzvorkehrungen auch am Wertstoffhof (etwa Hygienevorgaben oder Abstandseinhaltung). In der Nierfeldstraße gibt es übrigens ebenso Gelbe Säcke wie am Rathaus-Eingang, hier wie dort sollten alle nur eine begrenzte Anzahl mitnehmen.

Die AHE musste derweil an den gut gefüllten Containerstandorten für Glas und Papier die Leerungs-Frequenz erhöhen.

Antwort vom AHE-Chef: „Wir haben den städtischen Wertstoffhof in Herdecke normal geöffnet und bislang festgestellt, dass die Leute nicht für Fuhren kommen, die nicht unbedingt notwendig sind.“ Das Volumen sei im März nur etwa halb so hoch wie im Vorjahresmonat. Er plädiere für eine Öffnung mit strengen Regeln. „Wir können nicht zuletzt über Einlasskontrollen und bargeldlose Zahlung die notwendigen Abstände gewährleisten“, sagt Einig und fürchtet, dass mit jedem Tag, an dem die Höfe später wieder öffnen, der Andrang um so größer sei. Um dies zu entzerren, sei etwa denkbar, die privaten Anlieferungszeiten, die wochentags erst um 13 Uhr beginnen, auch auf den Vormittag auszuweiten. „Da sind wir ohnehin für die Gewerblichen vor Ort.“

Entscheidung

Landrat Schade ist offen für Ideen und hat bereits Kontakt mit Einig aufgenommen. „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns in dieser Sache beraten und am Mittwoch, spätestens aber am Donnerstag, eine Entscheidung darüber treffen, ob die beiden Wertstoffhöfe wieder öffnen“, teilt Schade mit.