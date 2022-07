Corona im EN-Kreis: Zwölf Todesfälle in einer Woche

Ennepe-Ruhr. Aktuelle Zahlen auf dem EN-Kreis: Zwölf Corona-Todesfälle in einer Woche, darunter eine Wetteranerin, 76 Corona-Infizierte in heimischen Kliniken.

In den vergangenen 7 Tagen sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 1299 Neuinfektionen mit Corona gemeldet worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn ist damit auf 97.294 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt laut Robert-Koch-Institut bei 397,4.

Die Zahlen der Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage lauten in den kreisangehörigen Städten wie folgt: Breckerfeld 39, Ennepetal 117, Gevelsberg 149, Hattingen 244, Herdecke 86, Schwelm 136, Sprockhövel 80, Wetter 131, Witten 316.

Sechs Patienten auf Intensivstation, zwei beatmet

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 76 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Davon werden 6 intensivmedizinisch betreut und 2 beatmet.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona ist im Ennepe-Ruhr-Kreis um 12 auf 585 gestiegen. Verstorben sind ein 90-jähriger Mann aus Breckerfeld, ein 85-jähriger Mann aus Ennepetal, eine 85-jährige Frau aus Gevelsberg, eine 96-jährige Frau aus Hattingen, eine 92-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 70, 87 und 79 Jahren aus Schwelm, eine 84-jährige Frau aus Sprockhövel, eine 74-jährige Frau aus Wetter sowie eine 89-jährige Frau und ein 91-jähriger Mann aus Witten. Die Gesamtzahl aller Todesfälle seit Pandemiebeginn setzt sich wie folgt zusammen: Breckerfeld (12), Ennepetal (44), Gevelsberg (43), Hattingen (104), Herdecke (52), Schwelm (69), Sprockhövel (35), Wetter (28) und Witten (198).

Verlängerung der Vorschriften

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Nordrhein-Westfalen bei 7,74. Landesweit sind 7,48 Prozent aller betreibbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

Die nächste Corona-Statistik veröffentlicht der Ennepe-Ruhr-Kreis am Mittwoch, 3. August. Wer sich täglich über die Inzidenz im Kreisgebiet informieren möchte, hat dazu auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts und des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen Gelegenheit.

Tags zuvor hatte der Ennepe-Ruhr-Kreis bereits auf die hohen Infektionszahlen in NRW verwiesen, was zu einer Verlängerung der Test- und Quarantänevorschriften im Land geführt hat. So bleibt zunächst bis 25. August die Maskenpflicht in Bus und Bahn gültig. Auch in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen müssen weiter Masken getragen werden. Weiterhin gilt auch: Wer positiv getestet ist, muss grundsätzlich zehn Tage in Isolation, kann sich aber nach fünf Tagen frei testen.

Ausbrüche In den vergangenen sieben Tagen ist es im Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke sowie in der Vamed Klinik in Hattingen zu Ausbrüchen gekommen.

Betroffen ist auch das Oskar-Funcke-Haus in Wetter.



In sechs Kindertageseinrichtungen im Kreisgebiet ist es ebenfalls zu Corona-Ausbrüchen gekommen, fünf weitere haben Einzelfälle gemeldet.

