Corona: In Herdecke gibt es vier weitere Todesfälle

Herdecke. Jetzt sind in zwei Herdecker Seniorenheimen bereits 15 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben.

Der Kreis hat vier weitere Todesfälle aus Herdecke in Verbindung mit Corona gemeldet: Gestorben sind zuletzt eine 76-jährige Frau und ein 83-jähriger Mann. Beide waren Bewohner des Seniorenhauses Kirchende. Verstorben sind auch eine 86-jährige Frau und ein 85-jähriger Mann. Sie lebten zuletzt im Pflegeheim Parkanlage Nacken. Damit ist die Zahl der Toten im Zusammenhang mit den Coronaausbrüchen in diesen beiden Herdecker Heimen auf insgesamt 15 angestiegen. Es sind elf Opfer im Seniorenhaus Kirchende und vier im Pflegeheim Parkanlage Nacken.

Am Wochenende war zuletzt eine 88-Jährige aus dem Seniorenhaus Kirchende gestorben. Damit entfällt fast jeder zweite Todesfall in Zusammenhang mit Corona im Ennepe-Ruhr-Kreis auf Herdecke. Mitte der vorigen Woche hatte Convivo-Geschäftsführer Michael Müller noch erklärt, dass er froh sei, dass der Ausbruch nicht noch schlimmere Ausmaße angenommen habe. Zu diesem Zeitpunkt lag die Zahl der mit oder an Corona verstorbenen Bewohner bei zehn. Convivo ist Betreiber der beiden Senioreneinrichtungen in Kirchende und am Nacken. Das gilt auch für das Seniorenhaus Ruhraue.

Entwarnung im Haus an der Ruhraue

Auch im Seniorenhaus Ruhraue gab es Massentests nach Corona-Infizierungen bei wenigen Mitarbeitern. Für diese Einrichtung hat das Gesundheitsamt Entwarnung gegeben: „Hier sind die Tests aller Bewohner negativ ausgefallen“, heißt es in einer Presserklärung vom späten Nachmittag. Allerdings seien drei positive Ergebnisse unter den Mitarbeitern zu verzeichnen.

Distanzunterricht gibt es nach positiven Fällen weiter an der Friedrich-Harkort-Schule und der Robert-Bonnermann-Grundschule in Herdecke, nicht betroffen sei hingegen das Werner-Richard Berufskolleg in Wetter.