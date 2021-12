Corona in Herdecke: Öffnungszeiten Impfstelle und Testcenter

Kostenlose Corona-Tests gibt es in der Bleichsteinhalle Herdecke auch am Weihnachts-Wochenende.

Herdecke. Während die Impfstelle im städtischen Kulturhaus bis 7. Januar pausiert, gibt es auch Weihnachten Corona-Tests in der Bleichsteinhalle Herdecke.

Als erste Stadt des Ennepe-Ruhr-Kreises stellte die Stadt Herdecke am 26. November eine stationäre Impfstelle für das Impfteam des Kreises zur Verfügung. Seitdem sind laut Mitteilung in dem Kulturhaus 622 Erwachsene und 73 Kinder gegen Corona geimpft worden (Stand 22. Dezember 2021), heißt es aus dem Rathaus.

Termine für Kinder vorher buchen

Die nächste Gelegenheit, in dem städtischen Gebäude an der Goethestraße die Erst-, Zweit- oder Drittimpfung zu erhalten oder eine Kinderimpfung zu buchen, gibt es am Freitag, 7. Januar 2022, in der Zeit von 9 bis 19 Uhr. An Heiligabend und an Silvester finden nun keine Impfungen statt.

Die Impfungen für Kinder und Erwachsene finden zu verschiedenen Zeiten statt: Von 9 bis 15 Uhr können Erwachsene ohne Terminbuchung für eine Schutzimpfung vorbeikommen; für die Kinder-Impfungen von 15 bis 19 Uhr ist eine Terminbuchung zwingend notwendig. Informationen und den entsprechenden Link dazu gibt es auf den Corona-Infoseiten der Herdecker Stadtverwaltung (Adresse: www.herdecke.de/rathaus-buergerservice/aktuelles-aus-herdecke/corona).

Tests auch an den Feiertagen

Für die Corona-Teststation in der Herdecker Bleichsteinhalle gelten wegen Weihnachten nun ebenfalls gesonderte Öffnungszeiten. An Heiligabend nimmt das Team Abstriche von 11 bis 17 Uhr vor. Am ersten und zweiten Weihnachtstag öffnet die Einrichtung an der Hengsteyseestraße jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Ab Montag geht es in der nächsten Woche dann wie gewohnt weiter. An Silvester gibt es Corona-Tests dann wieder von 11 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen sind im Internet erhältlich auf der Seite www.schnelltest.nrw

