Corona in Herdecke: Warten auf Antworten von Convivo

Herdecke. Auf Fragen zu den vielen Corona-Toten in zwei Heimen in Herdecke hat die Redaktion noch keine Antwort von Betreiber Convivo bekommen.

Convio betreibt das Seniorenhaus in Kirchende und die Parkanlage Nacken, in denen bislang 20 Senioren mit oder an Corona gestorben sind. Die Lokalredaktion wollte den Betreiber wegen der dramatischen Entwicklungen ausführlich zu gestellten Fragen zu Wort kommen lassen. Bis Mittwochabend waren aber noch keine Antworten eingegangen, obwohl ein Großteil der Fragen schon am Vortag gestellt worden war. Ein Mitarbeiter, der Presseauskünfte gibt, bat um Verständnis, „dass unser Fokus gerade nicht auf der Pressearbeit liegen kann.“ Gleichwohl kündigte er später dann doch Antworten an.

Im Einzelnen hatte die Redaktion gefragt: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum gleich zwei Senioreneinrichtungen von Convivo in nur einer Stadt so heftig von der Pandemie berührt sind? Gibt es an anderen Standorten der Convivo-Gruppe eine ähnliche Häufung der Fallzahlen in einer Einrichtung oder gar in mehreren Einrichtungen der gleichen Stadt? Mit welchen Maßnahmen zum Schutz der Bewohner und der Beschäftigten hat das Unternehmen auf die Ergebnisse der bisherigen Tests und auf die Todesfälle reagiert? Gefragt wurde auch, warum nach den vielen an oder mit Corona Verstorbenen binnen weniger Tage nicht eine einzige Erklärung von Seiten des Unternehmens oder eine Form der Anteilnahme erfolgt sei?

Gelegentlich Telefonkontakt

Gelegentlich, aber nicht verlässlich, war es der Lokalredaktion zwar gelungen, mit Geschäftsführer Michael Müller Kontakt aufzunehmen. Zu den schlimmen Entwicklungen aber kam vom Unternehmen selbst bisher nichts.

Mittwochmorgen kamen dann noch zwei Fragen hinterher: Konnten seit der verhängten Besuchssperre todkranke Patienten wie die Corona-Infizierten in Ihrem Haus von Angehörigen besucht werden oder sind sie ohne diese Begleitung gestorben? Ist es weiter so, wie Herr Müller nach den ersten Testungen erklärt hat, dass genügend Mitarbeiter für die Betreuung der Senioren zur Verfügung stehen?