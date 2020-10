Corona in Wetter und Herdecke: 104 Infizierte im EN-Kreis

Die NRW-Landesregierung und Mediziner empfehlen die Grippeimpfung. Wie lange hält der Schutz überhaupt an und was hat das mit Corona zu tun?

Wetter/Herdecke. Corona in Wetter und Herdecke: Aktuell sind 104 Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis infiziert. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Corona in Wetter und Herdecke: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es aktuell 104 Infizierte (Stand Donnerstag, 8. Oktober)

In Herdecke sind aktuell sechs Menschen mit dem Virus infiziert, in Wetter gibt es vier Infizierte.

Schock bei den Eltern: Positiver Corona-Fall einer Mitarbeiterin im Familienzentrum Fröbelhaus in Wetter.

Corona im Ennepe-Ruhr-Kreis: Zahl der Infizierten steigt weiter an

Update 8. Oktober: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 949 bestätigte Corona-Fälle (Stand Donnerstag, 8. Oktober, 9 Uhr), von diesen gelten 830 als genesen.

Die Zahl der Infektionen ist damit innerhalb der letzten 24 Stunden um 11 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt im Kreisgebiet bei 22,18 (Vortag 23,10).

15 Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind mit oder an dem Corona-Virus verstorben. Sie stammen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (3), Hattingen (2), Schwelm (2), Sprockhövel (1), Wetter (2) und Witten (2).

Corona in Wetter: Keine Sterbebegleitung beim Hospizverein Wetter

Update 8. Oktober: Enger menschlicher Kontakt in häuslicher Umgebung geht gar nicht. Corona trifft den Hospizverein in seinem Kernangebot.

Die Redaktion hat mit Martin Treichel, dem Vorsitzenden des Vereins „das mobile Hospiz“, darüber und über die Arbeit des Vereins in dieser Krisenzeit gesprochen.

Corona in Herdecke: Trotz Corona-Risiko steht Lehrerin vor Klasse

Update 8. Oktober: Elke Dissmann müsste nicht zur Schule kommen. Sie ist besonders gefährdet. Aber daheim bleiben kommt für die Lehrerin in Herdecke nicht in Frage.

So funktioniert der Unterricht in der Realschule am Bleichstein in Herdecke.

Corona in Wetter: Corona bei Mitarbeiterin der Kita Fröbelhaus

Update 7. Oktober: Geschockt reagierten Eltern und Beteiligte, als sie von einem positiven Corona-Fall einer Mitarbeiterin im Familienzentrum Fröbelhaus erfuhren.

Auf Anfrage teilte eine Mitarbeiterin mit, dass eine Kollegin mit Covid 19 infiziert sei und bestätigte entsprechende Mitteilungen des EN-Kreises.

