Corona: In Wetter wird im Rathaus II nun dienstags geimpft

Wetter. Die Stadt Wetter bietet nun immer dienstags Impfmöglichkeiten gegen Corona im Rathaus II am Bahnhof an. Dabei gibt es bestimmte Vorgaben.

Mit dem Veranstaltungsraum im Rathaus II (Eingang Bahnhofstraße gegenüber den ÖPNV-Haltestellen) bietet die Stadt Wetter ab kommender Woche jeweils dienstags ein stationäres Impfzentrum für alle Impfwilligen (Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung) in der Harkortstadt an. Damit unterstützt die städtische Verwaltung die Bemühungen des Kreises, in den einzelnen Städten allen Impfwilligen ein wohnortnahes Angebot zu machen. Es gehe um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Daher freue er sich sehr, „dass wir mit dem Veranstaltungszentrum ein zentrales Impfangebot für die Menschen in unserer Stadt machen können“, so Bürgermeister Frank Hasenberg.

In der stationären Impfstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises im Veranstaltungszentrum an der Bahnhofstraße ist ab dem 7. Dezember jeden Dienstag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr ein Impfteam vor Ort. Impfwillige brauchen keinen Termin zu vereinbaren. Verimpft werden die mRNA-Impfstoffe von BioNtech und Moderna. Dabei gilt: BioNtech ist für diejenigen reserviert, die jünger als 30 sind. Ein zusätzliches Impfangebot in Wetter gibt es am Mittwoch, 22. Dezember. An diesem Tag hält der Impfbus des Ennepe-Ruhr-Kreises in der Zeit von 9 bis 15 Uhr vor dem städtischen Veranstaltungszentrum in der Bahnhofstraße 10.

Es gilt 3G – auch im Bürgerbüro

Vor dem Hintergrund der hohen Inzidenzzahlen und zum Schutz der Gesundheit gelten im Rathaus an der Kaiserstraße 170 und im Rathaus II an der Kaiserstraße 70 ab sofort die 3G – Regeln auch für die Besucher. Das gilt auch für das Bürgerbüro im Rathaus II (Eingang Bahnhofstraße 10). Das heißt, dass nur noch Personen Zutritt zu diesen Gebäuden haben, die geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sind. Die entsprechenden 3G-Nachweise werden am jeweiligen Empfang kontrolliert.

Die Verwaltung folge damit der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes, der sich zuvor mit dem NRW-Gesundheitsministerium besprochen hatte

