Corona: Keine Sterbebegleitung beim Hospizverein Wetter

Wetter. Enger menschlicher Kontakt in häuslicher Umgebung geht gar nicht. Corona trifft den Hospizverein in seinem Kernangebot.

Der Welthospiztag am Samstag, 10. Oktober, steht diesmal unter dem Motto „Solidarität bis zuletzt“. An diesem Tag macht auch der Verein „das mobile Hospiz“ Wetter darauf aufmerksam, wofür er steht: Für ein Da-Sein, Aushalten, Unterstützen und dafür, Krankheit, Sterben, Tod und Trauer in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Auf dem Weg dorthin hat die Corona-Pandemie einen Rückschritt verursacht, hat auf teils dramatische Art und Weise kranke und sterbende Menschen von der Gemeinschaft isoliert. Die Redaktion hat mit dem Vorsitzenden des Vereins „das mobile Hospiz“, Martin Treichel, darüber und über die Arbeit des Vereins in dieser Krisenzeit gesprochen.

Welche Erfahrungen hat „das mobile Hospiz“ Wetter vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gemacht? War Sterbebegleitung – also Solidarität bis zuletzt – durch dafür ausgebildete Mitglieder des Vereins überhaupt gefragt?

Martin Treichel Die Corona-Pandemie bedeutet auch für unseren Verein eine schwierige Zeit. In Zeiten, in denen die Menschen Kontakte vermeiden sollen und wir auch unsere Häuser und Wohnungen geschlossener halten als sonst, sind wir natürlich mit unserem Kernangebot getroffen. Denn uns geht es ja gerade um engen menschlichen Kontakt, und unsere Arbeit an den Rändern des Lebens findet ansonsten gerade in der häuslichen Umgebung statt.

Aber wir sind natürlich weiter da! Unser Büro ist besetzt, wir beraten telefonisch und suchen natürlich mit Menschen, die unsere Unterstützung anfragen, Möglichkeiten von Begegnung und Kontakt.

Wie hat sich Corona darüber hinaus auf die Arbeit des Vereins ausgewirkt?

Unsere letzte öffentliche Veranstaltung, eine Lesung mit Musik in der Stadtbücherei, fand Anfang März statt, unmittelbar vor dem Lockdown. Gerne würden wir mit unseren Themen wieder in die Öffentlichkeit gehen - haben aber zu bedenken, dass ältere und kranke Menschen zur Hauptrisikogruppe gehören. Und die Infektionszahlen steigen ja gerade wieder. So haben wir jetzt im Vorstand beschlossen, bis zum kommenden Frühjahr „die Füße stillzuhalten“, was Veranstaltungen angeht - und hoffen darauf, dass ab dem kommenden Frühjahr wieder mehr möglich ist.

Also wird es auch zum Welthospiztag am Samstag keine Aktion oder offene Türen im Hospizbüro an der Kaiserstraße geben?

Offene Türen leider nein - eine kleine Aktion aber sehr wohl. Wir haben unser Schaufenster in der Kaiserstraße besonders sehenswert geschmückt - ein echter Hingucker. Und eine Erinnerung daran, dass unser Vereinsthema an sich - wie begegnen wir unserem Sterben? - ja in diesen Monaten besonders bedeutsam ist.

Ist das „mobile Hospiz“ denn trotzdem noch im Bewusstsein der Menschen hier in Wetter verankert?

Das hoffe ich doch sehr, und wir erhalten ermutigende Zeichen - zuletzt mit Spenden der evangelischen Kirchengemeinde Wengern und der Freien evangelischen Gemeinde. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Wir ziehen uns nicht zurück und bleiben präsent.