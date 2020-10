Corona-Krise Azubis im EN-Kreis: Gewerkschaft hilft

Ennepe-Ruhr. Gewerkschaft bietet Online-Sprechstunde für Azubis an und macht auf Wahl zu Nachwuchs-Betriebsräten aufmerksam.

Darf der Chef seinen Auszubildenden in Kurzarbeit schicken? Was passiert mit der Übernahme nach der Ausbildung? Und was tun, wenn die Berufsschule zumacht? Die Corona-Pandemie stellt Azubis im Ennepe-Ruhr-Kreis vor viele Fragen. Antworten darauf können Berufsstarter unter www.dr-azubi.de bekommen – und zwar kostenlos. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zum Start des neuen Ausbildungsjahres hingewiesen.

Urlaub und Überstunden

„Auch in Betrieben, die unter den Folgen von Corona leiden, sollten sich Nachwuchskräfte nicht um ihre Rechte bringen lassen“, betont Lars Wurche von der NGG-Region Südwestfalen. Die Online-Sprechstunde biete dabei nicht nur Rat in puncto Pandemie. „Auch wer wissen will, welchen Urlaubsanspruch es gibt oder welche Arbeiten in der Ausbildung erlaubt sind, bekommt im Netz kompetente Hilfe“, so Wurche. Gerade im Gastgewerbe und im Lebensmittelhandwerk berichteten Azubis überdurchschnittlich oft von Problemen. Viele Arbeitgeber nähmen es in diesen Branchen laut Wurche mit den Vorschriften nicht so genau – und ließen Nachwuchskräfte etwa unbezahlte Überstunden machen. Wurche: „Obwohl die Berufsausbildung die Zukunft des Arbeitsmarktes sichert, dauern viele Missstände seit Jahren an. Berufsanfänger sollten das aber nicht hinnehmen, sondern Rat beim Betriebsrat oder der Gewerkschaft suchen.“

Rund um die Uhr

Die Antworten bei „Dr. Azubi“ kämen je nach Branche von Experten der zuständigen Gewerkschaft, die jeden Fall genau prüfen. Die Online-Sprechstunde der DGB-Jugend ist rund um die Uhr erreichbar. Eine Antwort gebe es in der Regel am nächsten Tag.

Aufmerksam macht die Gewerkschaft zudem darauf, dass sich ab sofort die rund 5300 Azubis sowie junge Beschäftigte im Kreis zu „Nachwuchs-Betriebsräten“ wählen lassen können. Noch bis Ende November laufen die Wahlen für die Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV). „Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass Berufsstarter ihre Stimme abgeben, damit ihre Belange nicht unter die Räder kommen“, sagt Lars Wurche. Der Gewerkschaftssekretär appelliert an junge Beschäftigte, sich selbst zur Wahl zu stellen. Aus den Azubi-Vertretern von heute würden häufig die Betriebsräte von morgen.

Nach Beobachtung der Gewerkschaft nehmen die Beschwerden junger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu. „So berichtet etwa ein angehender Mechatroniker im Lebensmittelwerk, dass im Lockdown die Ausbilder wegen verschobener Schichten kaum greifbar waren und interner Unterricht lange ausfiel. Das ist ein klassisches Thema für die JAV und den Betriebsrat, denn Ausbildungsbetriebe müssen sicherstellen, dass Azubis entsprechende Schulungen bekommen und nicht in den Regelbetrieb eingebunden werden“, so Wurche.

Weiterbilden mit Seminaren

Gemeinsam mit dem Betriebsrat setzten die JAV-Mitglieder die Interessen junger Beschäftigter durch. Unterstützung für die Kandidaten bietet die NGG vor Ort. Nach der Wahl könnten sich die „Nachwuchs-Betriebsräte“ bei der Gewerkschaft durch Seminare „fit halten“, so Wurche.