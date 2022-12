Corona: Mehr als eine Million Euro für Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke. Zur Bewältigung der Corona-Krise überweist die schwarz-grüne Landesregierung Geld auch an Herdecke, Wetter und alle Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Von „guten Nachrichten aus Düsseldorf“ sprach Julia Brunow, stellvertretende Vorsitzende der CDA (Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft der CDU) in Herdecke. Der nordrhein-westfälische Landtag hat im Haushalts- und Finanzausschuss zur Finanzierung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise 500 Millionen Euro für die Kommunen bereitgestellt. „Auch Herdecke profitiert von diesen Mitteln ohne großen bürokratischen Aufwand“, sagt Brunow angesichts einer Summe von einer halben Million Euro. Wetter erhält noch etwas mehr.

Der EN-Kreis und seine Kommunen bekommen zusammen etwa 8,9 Millionen Euro. Die für den Kreis zuständige Landtagsabgeordnete aus Witten und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Verena Schäffer, sagt über diese zusätzlichen Mittel: „Das Geld kann gut gebraucht werden im Ennepe-Ruhr-Kreis. Auch heute noch sorgt die Corona-Pandemie bei den Kommunen für zusätzliche Belastungen.“

Auch der Herdecker CDA-Kreisvorsitzende Christian Brandt freut sich: „Unsere Kommunen standen und stehen angesichts der Corona-Krise vor großen Herausforderungen. Beispielsweise sind die Ausgaben der Ordnungs-/Gesundheitsämter aufgrund des erhöhten Personaleinsatzes nach wie vor höher. Deshalb freut es mich, dass die Kommunen gänzlich unbürokratisch ohne Antrag zusätzliche Mittel zur Entlastung erhalten, die noch in diesem Jahr ausgezahlt werden.“

Anders als im Jahr 2020, in dem die finanzielle Belastung der Kommunen infolge der Corona-Pandemie maßgeblich durch das Wegbrechen der gemeindlichen Steuereinnahmen geprägt gewesen sei, könne mittlerweile von einer relativ gleichmäßigen, bevölkerungsproportionalen Verteilung der Corona-bedingten Belastungen ausgegangen werden. Daher gehen die Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes ohne Antrag auf Grundlage der Einwohnerrelationen zum Stichtag 30. Juni 2022 an die Städte. „In Kommunen mit geringer Einwohnerzahl kann die Effektivität einer ausschließlich auf Grundlage der Einwohnerrelation gewährten Zuweisung durch bestehende Fixkosten unzureichend sein. Um dies zu vermeiden, erhalten alle Kommunen mindestens 300.000 Euro”, so Verena Schäffer.

Die Verteilung im EN-Kreis:

• Breckerfeld 300.000,00 Euro

• Ennepetal 662.904,56 Euro

• Gevelsberg 673.437,89 Euro

• Hattingen 1.179.515,34 Euro

• Herdecke 497.172,99 Euro

• Schwelm 622.465,28 Euro

• Sprockhövel 539.566,92 Euro

• Wetter 595.838,77 Euro

• Witten 2.070.113,50 Euro

• EN-Kreis 1.759.467,25 Euro

