Corona-Pandemie: Nur geringe Mietausfälle bei EN-Wohnen

In Wetter ist EN-Wohnen (Unternehmenssitz ist in Schwelm) vielfach aktiv

Wetter/Ennepe-Ruhr. Die Wohnungsgesellschaft EN-Wohnen, der viele Häuser in Wetter gehören, kommt gut durch die Corona-Krise. Kontinuität in der Geschäftsführung.

Die Wohnungsgesellschaft EN-Wohnen GmbH bestellt ihren Geschäftsführer Alexander Dyck vorzeitig für weitere fünf Jahre. Und zieht trotz Corona eine positive Bilanz. „In dieser schwierigen Zeit gab es bis jetzt nur geringe Mietausfälle, die durch individuelle Einzelfallentscheidungen gemeinsam gelöst werden konnten“, heißt es in einer Mitteilung.

Die soziale Verantwortung den Mietern bei Schwierigkeiten zu Seite zu stehen, sei aufgrund der Eigentümerstruktur – der öffentlichen Beteiligung an der Gesellschaft – per se immanent. Vorrangiger Zweck der EN-Wohnen GmbH sei eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung: „Ein sicheres Zuhause bei einer kundenorientierten Vermieterin, die sich um die Belange ihrer Mieter kümmert, ist gerade jetzt ein besonders kostbarer Wert“, so das Unternehmen. „Und das erleben wir mit unseren Kunden und sehen insbesondere daran, dass wir kaum leerstehende Wohnungen haben.“ Zum Jahresende standen 14 Wohnungen leer – eine Leerstandsquote von unter ein Prozent. Von den 14 Wohnungen konnten nur fünf Wohnungen angeboten werden. Die anderen Wohnungen waren demnach bereits vermietet und in der Modernisierung.

53 Millionen Euro investiert

„Für uns ist die Wohnung der persönliche Rückzugsort und kein Spekulationsobjekt, sie bietet Schutz und Geborgenheit. Zunehmend wird die Wohnung im Moment aber auch Arbeitsplatz, Kindergarten und zum Schulzimmer. Hier werden in Zukunft interessante neue Wohn- und Arbeitsformen entstehen, die die Bestimmung der Wohnung vom reinen Wohnen hin zu einer neuen Nutzungsvielfalt weiterentwickelt“, so Alexander Dyck.

Die Pandemie bremse die Investitionsbereitschaft der EN-Wohnen nicht. „Der Ausblick auf 2021 zeigt, dass wir der Pandemie zum Trotz weiterhin auf gleichbleibend hohem Niveau investieren werden“, sagt Dyck. Das betrifft die Modernisierung, Instandhaltung, Neubau und Ankauf von Immobilien.

„Wir bieten attraktive Wohnperspektiven und dafür haben wir bis Ende 2020 mehr als 53 Millionen Euro in die Quartierentwicklung investiert. Wir haben jeden Euro den wir erwirtschaftet haben in die Bestandsentwicklung investiert“, verdeutlicht der Geschäftsführer Die EN-Wohnen habe sich zu einer dynamischen und aktiven Wohnungsgesellschaft entwickelt. Sie stehe für qualitativ guten und vor allem bezahlbaren Wohnraum sowie für nachhaltige Quartierentwicklung im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis. Ein großer Bestand von EN-Wohnen befindet sich in Wetter.