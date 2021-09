Handel Corona-Pause vorbei: Wieder Feierabendmarkt in Wetter

Wetter. Trinken, essen, bummeln, der Musik lauschen - am Freitag ist erstmals seit Beginn der Pandemie Feierabendmarkt in Wetter. Mit vielen Neuerungen.

Darauf haben viele Wetteraner seit Monaten gewartet. Der beliebte Feierabendmarkt geht am Freitag wieder im Bismarckquartier an den Start.

Die Band Jonoto um den Wetteraner Joachim Raidt wird für die richtige Stimmung sorgen. Mit dabei sind auch wieder Bienen Müller, Vincenzo mit seinen italienischen Spezialitäten, Potthoff Spirituosen, das Frauenheim Wengern und Lisa Chapman wird mit Pommes und Co für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Die Vinothek Christho kümmert sich um die Getränke. Es gibt wieder Wein, Sekt und Secco. „In guter alter Feierabendmarkts-Tradition wird natürlich auch das Bierzelt mit verschiedenen Sorten aufgebaut“, freut sich Matthias Krahn. Er ist gespannt, wie die Leute den ersten Feierabendmarkt seit der Pandemie annehmen. „Für uns ist es ja auch der erste Markt seit unserem Umzug in die neuen Räume“, erklärt er. Die sind übrigens auch am Freitag schon um 15 Uhr geöffnet.

Von 17 bis 22 Uhr ist der Feierabendmarkt wieder geplant, und die nächste erfreuliche Nachricht: Es wird nicht der letzte Markt dieses Jahr sein. „Im November und Dezember wird er ebenfalls wieder am ersten Freitag im Monat stattfinden“, blickt Krahn voraus.

