Corona: Auch in Wetter und Herdecke steigt die Zahl an Testmöglichkeiten.

Praxen Corona-Schnelltests bei 13 Ärzten in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke. Der Ennepe-Ruhr-Kreis führt eine Liste mit Ärzten, die einen kostenlosen Corona-Schnelltest anbieten. Darunter auch Praxen in Wetter und Herdecke

Nach aktuellem Stand (Dienstagnachmittag) hat die Kreisverwaltung mehr als 70 Anbietern von Schnelltests eine Genehmigung erteilt, darunter neben privaten Dienstleistern auch Apotheken und Arztpraxen. „Nachdem alle Standortinformationen bereits in der letzten Woche in einer Übersichtskarte in der App der Kreisverwaltung abrufbar waren, stellen wir dieses Angebot jetzt auch auf unserer Internetseite (www.en-kreis.de) zur Verfügung. Um unnötige Doppelarbeiten zu vermeiden, mussten wir hierfür zunächst technische Dinge klären. Dies ist nun abgeschlossen“, freut sich Pressesprecher Ingo Niemann über die verbesserte und damit noch bürgerfreundlichere Abrufbarkeit.

Laut Zusage der Bundesregierung können sich Bürger einmal pro Woche kostenlos auf das Corona Virus testen lassen. Möglich ist dies unabhängig vom Wohnort in allen Einrichtungen, Arztpraxen und Apotheken, die dafür eine Genehmigung haben. Wer das Angebot nutzen möchte, sollte sich vorab über Ablauf, Kapazitäten und Termine informieren.

Ärzte

Tests in Herdecke bieten diese Ärzte an: Andreas Wirges und Dr. Friederike Hilgen, Sally-Grünewald-Str. 1; Catja Backhaus-Bolbrinker, Stiftsplatz 5; Dr. med. Lisa Hupe-Nörenberg, Kirchender Dorfweg 46b; Sabine Fahlbusch, Westender Weg 2A; Dr. Isabel Babilas, Dortmunder Landstr. 50a

In Wetter gibt es die Möglichkeit bei: Dr. Armin Lökenhoff und Götz Büttner, Kaiserstr. 111; Christina Tan Tjken und Anna Muscat, Kaiserstr. 123; Magdalena Uszyska-Jast, Kaiserstr. 110; Dr. med. Detlef Szczukowski, Dr. med. Alexander Szczukowski, Theodor-Heuss-Str. 4.

Apotheken in Wetter und Herdecke stehen nicht in der Auflistung des EN-Kreises.