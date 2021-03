Pandemie Corona-Schnelltestzentrum auch am Gemeinschaftskrankenhaus

Herdecke. Am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke öffnet am Mittwoch das nächste Corona-Schnelltestzenrum. Wer dort hin möchte, soll einige Vorgaben beachten.

An diesem Mittwoch, 17. März, öffnet am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke ein Corona-Schnelltestzentrum. Dort können sich alle symptomfreien Bürger bei Bedarf und maximal einmal in der Woche kostenfrei einem Schnelltest unterziehen.

Geschultes Personal nimmt die Abstriche vor, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. Die Anmeldung für einen Test erfolgt ausschließlich online. Das Testergebnis liege nach rund 15 Minuten vor. Bei einem positiven Ergebnis können die Besucher des Testzentrums den erforderlichen PCR-Test direkt im Gemeinschaftskrankenhaus durchführen lassen.

Keine Krankheitssymptome

Wichtig ist demnach: Dieses Angebot richtet sich nur an Personen, die keine Krankheitssymptome haben, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten können; dazu gehören jegliche Erkältungssymptome wie Husten oder Schnupfen sowie Fieber. Bei entsprechenden Symptomen müsse die Hausärztin oder der Hausarzt kontaktiert werden.

Das Gemeinschaftskrankenhaus wurde in der vergangenen Woche vom Ennepe-Ruhr-Kreis den Angaben zufolge mit dem Aufbau eines Schnelltestszentrums beauftragt. Angeboten werden Antigen-Schnelltests, bei denen nach rund 15 Minuten ein Ergebnis vorliegt. Positive Ergebnisse müssen gemäß Paragraf 7 Meldepflicht der aktuellen Coronatestungsverordnung dem Gesundheitsamt des EN-Kreises gemeldet werden. Jeder Bürger kann sich einmal wöchentlich testen lassen, die Kosten dafür trägt der Bund.

Öffnungszeiten

Das Testzentrums am Gemeinschaftskrankenhaus hat wie folgt geöffnet (ab 17. März): Montag, Mittwoch, Freitag von 8 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Samstag (bis auf 20. März) 10 bis 13 Uhr. Anmeldung ausschließlich unter https://www.dubidoc.de/praxiscode/3559 oder über die Homepage des Krankenhauses (www.gemeinschaftskrankenhaus.de). Ein entsprechender Hinweis zum Testzentrum befindet sich oben auf der Startseite am Seitenkopf.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, an den Personalausweis/Reisepass und Krankenkassenkarte zu denken.