Corona: Tourismusbranche setzt auf Radler und Ruhrtalradweg

Ruhrtalradweg weiter beliebt: Radfahren ist in Herdecke vor allem am Flussufer gut möglich.

Herdecke/Ennepe-Ruhr. Ruhr Tourismus startet eine Aktion für Beherbergungsbetriebe. Im Fokus auch der Ruhrtalradweg, von dem der Zweibrücker Hof Herdecke profitiert.

Die Tourismusbranche im Ruhrgebiet leidet wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig unter den Folgen der Corona-Pandemie. Allerdings gibt es innerhalb des Tourismussektors einige Bereiche, die kurzfristig ein großes Potenzial und eine große Nachfrage erwarten lassen, sobald die Einschränkungen gelockert werden. Dazu gehört der Fahrradtourismus, der zum Beispiel die schlechte Jahresbilanz 2020 vom Hotel Zweibrücker Hof in Herdecke etwas aufpolieren konnte.

Die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) hat nun gemeinsam mit lokalen Partnern einen Drei- Stufen- Plan für die Beherbergungsbetriebe entwickelt, die so vom Radtourismus profitieren und ihren Umsatz erhöhen können. Den touristischen Betrieben im Ruhrgebiet bietet sich in Zeiten der Pandemie und darüber hinaus die Chance, vom Radtourismus zu profitieren. Die Vorteile des Radurlaubs in der aktuellen Situation liegen auf der Hand. Zum einen sind die Gäste weitestgehend im Freien unterwegs und können vergleichsweise unkompliziert größere Menschenansammlungen meiden. Zudem ist ein Fahrradurlaub individuell und kurzfristig planbar und macht nicht zwingend eine lange Anreise erforderlich.

Im Ruhrgebiet gibt es demnach noch immer viele Betriebe, die bisher weniger mit den radtouristischen Grundlagen und Zielgruppen vertraut sind, da sie häufig ihren Schwerpunkt im Geschäftsreiseverkehr haben. Deshalb hat die RTG in einem ersten Schritt eine Handreichung mit vielen Tipps und Hilfestellungen, wie sich Beherbergungsbetriebe als Gastgeber schnell und ohne erheblichen Aufwand im Radtourismus-Sektor positionieren können, erarbeitet. Im zweiten Schritt werden zeitnah zwei Online-Veranstaltungen angeboten, um die in der Handreichung beschriebenen Tipps und Empfehlungen im persönlichen Gespräch mit interessierten Betrieben zu vertiefen. Parallel zu den Online-Veranstaltungen stehen die Kollegen der Aktivtourismus-Abteilung der RTG für persönliche telefonische Beratungen oder konkrete Serviceleistungen (z.B. Ausarbeitungen von Tourentipps ab dem jeweiligen Betrieb inkl. Erstellung von GPX-Daten) zur Verfügung.

Kostenlose Online-Schulung

Schritt drei sieht vor, dass Betriebe, die sich dem Fahrradtourismus noch weiter öffnen wollen, Ende April/Anfang Mai an einer kostenlosen Online-Schulung unter dem Titel „fit for bike“ teilnehmen können. Ein externer, aktivtouristisch-versierter Referent wird im Detail erläutern, wie eine gelungene Produktentwicklung und ein erfolgversprechendes Marketing für Betriebe gestaltet sein müssen, um Fahrradurlauber zu gewinnen und zufrieden zu stellen.

„Da wir glücklicherweise im Ruhrgebiet über einige überregional bedeutsame Radtourismus-Produkte, wie den Ruhrtalradweg oder das Radrevier.Ruhr verfügen, sehen wir hier eine bedeutende Chance für die privaten Beherbergungsbetriebe, in den kommenden Monaten Umsatz zu generieren. Daher möchten wir die Hotellerie, auch wenn die Region bereits über zahlreiche fahrradfreundliche Betriebe verfügt, mit denen wir schon eng zusammenarbeiten, kurzfristig in einer mehrstufigen Initiative für den Fahrradtourismus sensibilisieren. Wir sind der Überzeugung, dass diese Initiative dabei hilft, das Ruhrgebiet für die Zeit nach den Pandemie-Beschränkungen noch gezielter als attraktives Reiseziel im Deutschland-Tourismus zu positionieren“, erklärt Axel Biermann, Geschäftsführer der Ruhr Tourismus GmbH.

Weitere Informationen sowie die Handreichung für die Beherbergungsbetriebe unter www.ruhr-tourismus.de/radtouristisches-potenzial