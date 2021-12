Corona und Omikron: EN-Kreis boostert nun nach drei Monaten

Ennepe-Ruhr. Im Kampf gegen Corona (Omikron) sind im Ennepe-Ruhr-Kreis nun Booster-Impfungen schon nach drei Monaten möglich. Es gebe auch genügend Impfdosen.

Booster-Impfungen sind in den kommunalen Impfstellen und bei mobilen Impfaktionen im Ennepe-Ruhr-Kreis ab sofort früher möglich als bisher. Personen, deren vollständige Impfung mindestens drei Monate zurückliegt, können ihren Impfschutz ab sofort mit einem mRNA-Impfstoff auffrischen lassen. Das gilt für alle ab 18 Jahren.

Die notwendige Grundlage hat das Land Nordrhein-Westfalen mit dem neuesten 15. Erlass zur Organisation des Impfgeschehens geschaffen. Dieser sei am Donnerstag im Kreishaus eingetroffen und orientiert sich an einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Diese wird mit der drohenden schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante begründet. Zum besseren Schutz solle laut Gremium die Auffrischungsimpfung bei Erwachsenen bereits drei Monate nach der vollständigen Impfung erfolgen.

Die dritte Impfung solle vor einer möglichen schweren Erkrankung schützen und das Risiko verringern, das Virus zu übertragen.

Sonderkontingent

Auch dank eines Sonderkontingents Biontech, das das Land kurzfristig in die Kreise und kreisfreien Städte geliefert hat, verfüge die koordinierende Impfeinheit des Kreises derzeit über ausreichend Impfstoff. Auf diesem Weg standen und stehen 1300 Vials und damit gut 8500 Impfdosen zur Verfügung, die in den nächsten drei Wochen genutzt werden können und wegen des Haltbarkeitsdatums auch genutzt werden müssen. In den kommunalen Impfstellen und bei mobilen Impfungen sei somit sichergestellt, dass alle Personen unter 30 Jahren mit dem Biontech-Vakzin geimpft werden.

In der Woche vom 27. bis zum 30. Dezember gelten in der Impfstelle in Ennepetal abweichende Öffnungszeiten: An allen vier Tagen ist die Impfstelle für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren von 9 bis 15 Uhr geöffnet, ein Termin ist nicht notwendig. Von 15 bis 19 Uhr werden dann Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft..

Bei allen Kinderimpfungen gilt eine Terminpflicht, Vereinbarungen erfolgen via Internet (www.cm-terminreservierung.de/enkreis-impfungen?calendarId=134).

