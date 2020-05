Corona: Unmut über Landesregierung und Hinweise aus Herdecke

Diese Schilder sind ab Montag nicht mehr gültig. Nach der Corona-Pause ist auch in Herdecke ein kontaktloser Sport- und Trainingsbetrieb auf und in öffentlichen oder privaten Anlagen wieder möglich.

Herdecke/Ennepe-Ruhr. Bürger im Ennepe-Ruhr-Kreis sind wegen der neuen Corona-Verordnung verunsichert. Die Stadt Herdecke veröffentlichte Sonntag aktualisierte Regeln.

Die in der vergangenen Woche festgelegte „Notbremse“ im Zusammenhang mit den Lockerungen der Corona-Verordnungen sowie die rechtliche Umsetzung der Lockerungen führen im Ennepe-Ruhr-Kreis laut Pressemitteilung aus Schwelm sowohl zu zahlreichen An- und Nachfragen an Kreis- und Stadtverwaltungen als auch zu Unmut.

Gefragt werde beispielsweise, welchen Fahrplan die Kreisverwaltung hat und was die Kommunen an Regelungen in Kraft setzen würden, wenn es zwischen Hattingen und Herdecke, Breckerfeld und Schwelm innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner – also rund 160 – geben würde. Festgelegt worden war das Zahlenverhältnis Mitte letzter Woche in der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Weitere Informationen, Weisungen oder Erlasse, wie im Falle des Falles verfahren werden müsste, seien im Schwelmer Kreishaus aber noch nicht eingetroffen, hieß es in einer Mitteilung am Freitagnachmittag.

„Hängen in der Luft“

Vor diesem Hintergrund macht Landrat Olaf Schade deutlich: „Der Krisenstab bewertet die Lage in seinen täglichen Sitzungen. Dabei stehen insbesondere auch die Zahlen der aktuell Infizierten im Fokus. Sie sind die Grundlage für konkrete Entscheidungen, die der Krisenstab wann immer nötig schnell und situationsangemessen trifft.“ Insofern würde der Krisenstab bei einer Steigerung der Zahlen zunächst analysieren, wo die Gründe dafür zu suchen sind und wie darauf angemessen zu reagieren wäre. „Einen Aktions-Automatismus bei Erreichen des kommunizierten Zahlenverhältnisses kann und wird es nicht geben. Die Liste der zu gehenden Schritte hängt vielmehr vom Ausbruchsgeschehen ab. Dies haben wir heute in einer Telefonkonferenz auch mit den Städten so besprochen“, so Schade am Freitag.

Auch die Stadtverwaltungen erreichen demnach sehr viele Anfragen zur Verordnung. Aus dem Wittener Rathaus hieß es dazu in einer Presseinformation (veröffentlicht am 8. Mai): „Antworten können wir aber leider nicht liefern. Die neue Verordnung liegt uns immer noch nicht vor. Bisher hat die Landesregierung nur Pressekonferenzen gegeben.“ Die Klage von Bürgermeisterin Sonja Leidemann ist deutlich: „Wir hier vor Ort müssen die Regeln konkret umsetzen, das geht aber nicht auf der Basis von Presse-Briefings. Die Landesregierung lässt uns hier regelrecht in der Luft hängen.“

Pressemitteilung aus Herdecke von Sonntag, 10. Mai

Die neue Coronaschutzverordnung des Landes enthält zahlreiche Lockerungen Restaurants, Kneipen und Cafés dürfen wieder öffnen, kontaktloser Sport ist wieder erlaubt, Musikschulen dürfen auch in kleinen Gruppen wieder unterrichten, Angehörige aus zwei Haushalten dürfen sich im öffentlichen Raum wieder treffen. Diese und noch mehr Lockerungsmaßnahmen hat das Land NRW in seiner aktuellen Coronaschutzverordnung auf den Weg gebracht. Allerdings gelten für alle Lockerungen strenge Auflagen.

Doch was bedeutet das für Herdecke? Am Samstagvormittag erreichte die neue Verordnung den Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Herdecke. Seitdem laufen die Telefone der Stabsmitglieder heiß, E-Mails werden geschrieben, Informationen zusammen getragen. Denn nicht alle in der vergangenen Woche über die Medien angekündigten Maßnahmen und Zeitpläne der Landesregierung sind so in der neuen Verordnung enthalten.

Gastronomie

Gaststätten, Kneipen und Cafés dürfen unter Beachtung zahlreicher Hygiene- und Infektionsschutzstandards ab Montag wieder öffnen; am selben Tisch dürfen nur Familien, Personen mit Betreuungsverhältnissen oder zwei häusliche Gemeinschaften gemeinsam sitzen. Gäste müssen sich nach Betreten der Gastronomie die Hände waschen bzw. desinfizieren. Die Kontakt- und Aufenthaltsdaten der Gäste werden über am Tisch liegende Listen erfasst und maximal 4 Wochen aufbewahrt. Die Tische müssen so angeordnet werden, dass mindestens 1,5 Meter Abstand gehalten werden kann. Speisen gibt es nur als Tellergerichte, Buffets mit Selbstbedienung sind unzulässig. Die Kontaktflächen wie Tisch, Stuhl, Speisekarte oder Gewürzspender müssen nach jedem Gästewechsel gereinigt und desinfiziert werden, gebrauchte Textilien wie Tischdecken müssen gewechselt werden. Das Servicepersonal muss eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese und noch mehr Hygienestandards sind in einer eigenen Anlage zur Coronaschutzverordnung geregelt.

Sport

Vereine sowie Sportlerinnen und Sportler können ab Montag ihren Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in öffentlichen oder privaten Sportanlagen wiederaufnehmen, solange er kontaktfrei durchgeführt wird. Nicht-kontaktfreier Sport- und Trainingsbetrieb, sowie Wettkämpfe sind weiterhin untersagt. Um die Sportstätten wieder nutzen zu können, müssen auch hier notwendige Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt werden. Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer sind untersagt. Kinder unter 14 Jahren dürfen durch eine erwachsene Person begleitet werden. Die Freiluftsportanlagen am Bleichstein und am Kalkheck sind bereits geöffnet und können unter den genannten Auflagen genutzt werden. Eine Freigabe der städtischen Sporthallen kann dagegen derzeit noch nicht erfolgen, da nach individueller Prüfung noch entsprechende Vorbereitungen zu treffen sind. Hierzu hat die Stadt Herdecke bereits Kontakt mit dem Stadtsportverband aufgenommen, um den Vereinen und somit den Sportlerinnen und Sportlern die Wiederaufnahme des Sportbetriebs zügig und sicher wieder ermöglichen zu können.

Musikschule

In Musikschulen sind nun auch Gruppenunterrichte und Ensembles mit bis zu sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern wieder erlaubt. Dies gilt nicht für sogenannte atmungsaktive Fächer wie Gesang und bei Blasinstrumenten. Hier bleibt es beim Einzelunterricht. Da die Räume in der städtischen Musikschule und die genutzten Räume in den Schulen groß genug sowie bereits gut vorbereitet sind, können die Lockerungen ab Montag eingeplant werden. Eine Besonderheit stellt allerdings der Jekits-Unterricht dar, da die Kinder noch nicht regelmäßig zur Schule gehen. Hier werden individuelle Lösungen gefunden und weiterhin verstärkt auf Online-Unterricht gesetzt.

Personengruppen

Generell ansammeln dürfen sich außer Familien und Personen mit Betreuungsverhältnissen nun auch Personengruppen aus maximal zwei häuslichen Gemeinschaften im öffentlichen Raum. Darüber hinaus sind Ansammlungen zulässig, wenn sie bei der Nutzung zulässiger Einrichtungen unvermeidlich sind (wie insbesondere Personenverkehr) oder im Rahmen von zulässigen Versammlungen, sportlicher Betätigung und zwingenden beruflichen Zusammenkünften. Weiterhin gelten die bekannten Abstandsregelungen sowie die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den meisten Einrichtungen und Geschäften.

Internet

Die Stadt Herdecke bietet auf der städtischen Homepage unter www.herdecke.de/corona eine umfassende Schlagwortliste. Die aktuellen Regelungen sind bereits eingearbeitet. Die neue Verordnung sowie die Anlage mit den weitreichenden Auflagen für die Gastronomie, Fitnessstudios, das Friseurhandwerk, Kosmetikbetriebe, Fußpflegepraxen sowie Nagel- und Massagestudios stehen dort ebenso zum Herunterladen bereit.