Am Dienstagmorgen teilte der Ennepe-Ruhr-Kreis mit, dass es in Herdecke einen begründeten Corona-Verdachtsfall gebe. Eine Frau hatte demnach in der vergangenen Woche Kontakt zu einem positiv auf das Virus getesteten Patienten außerhalb des EN-Kreisgebiets, in dem es bis dato keinen begründeten Verdachtsfall gab. Die Herdeckerin entwickelte laut Mitteilung am Montag leichte Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen und Halsschmerzen.

Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke bestätigte, dass sich eine Patientin am späten Montagnachmittag mit „milden Symptomen“ in der Ambulanz eingefunden habe. Fachkundiges Personal in Schutzanzügen untersuchte die Frau, die laut Kreis von einem positiven Corona-Testergebnis eines Patienten aus ihrem Umfeld erfahren und sich bereits am Freitag freiwillig in häusliche Quarantäne begeben hatte. Die Ender Klinik informierte nach eigenen Angaben das Gesundheitsamt des EN-Kreises und schickte die entnommenen Proben absprachegemäß in ein Labor in Moers, von dort gelangt dieser sogenannte Abstrich zu Experten der Charité in Berlin. Das Ergebnis erwartet die zuständige Behörde in Schwelm bis spätestens Mittwoch, in der Regel dauern diese Vorgänge rund 48 Stunden bis zur Klärung.

„Vielleicht können wir dann direkt Entwarnung geben“, so Dr. Sabine Klinke-Rehbein, Amtsärztin beim Ennepe-Ruhr-Kreis. „Aber selbst, wenn die Patientin sich mit dem Corona-Virus infiziert haben sollte, gehen wir nicht von einer neuen Ansteckungskette aus, da sie bereits seit Freitag in häuslicher Quarantäne war.“

Herdecke Wetter Auskunft über Bürgertelefon und im Internet Bürger aus dem EN-Kreis, die Fragen rund um das Corona-Virus haben, können sich an das vom Kreis eigens dafür eingerichtete Bürgertelefon unter 02333/4031449 wenden. Das Telefon ist täglich von 8 bis 18 Uhr besetzt. Dazu ist auf www.en-kreis.de eine Liste mit Antworten auf häufig gestellte Fragen zu finden.

Bislang ist die Frau der einzige begründete Verdachtsfall im Kreisgebiet. Somit erfüllt sie gewissermaßen Kriterien des Robert-Koch-Instituts, wonach Infizierte unter anderem bestimmte Symptome und zuvor Kontakte zu entsprechenden Personen haben müssten. Im Gemeinschaftskrankenhaus hatten sich laut Sprecherin Julia Chafik zuvor drei weitere Menschen mit Sorgen wegen des Virus und dazugehörigen Krankheitsauffälligkeiten gemeldet, auch bei ihnen wurde ein Abstrich entnommen. Dieses Trio (wie scheinbar auch in der vergangenen Woche zwei Wittener) fiel aber nicht in die Kategorie begründeter Verdachtsfälle, weil beispielsweise Kontakte zu Einzelpersonen mit Corona-Bestätigung oder Besuche in Risikogebieten ausgeschlossen werden konnten.

In den sozialen Netzwerken reagierten viele mit Vorwürfen, wonach die Veröffentlichung solch eines begründeten Verdachtsfalls doch nur Panik schüre. „Der eingerichtete Krisenstab will transparent mit dem Thema umgehen und hält sich an die strenge Definition des Robert-Koch-Instituts“, sagte eine Kreissprecherin auf Anfrage.