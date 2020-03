Corona-Virus: Kabarett mit Frieda Braun in Wetter abgesagt

Wegen der Corona-Virus-Gefahr: Frieda Braun tritt am Freitag, 6. März (Internationalen Frauentag) nicht in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Wetter auf.

Wetter. Das Corona-Virus sorgt für eine weitere Absage am Wochenende in Wetter: Die Kabarett-Veranstaltung mit Frieda Braun am Freitag wird verschoben.

Nach der Oldie-Night der Feuerwehr Wetter und dem Feierabendmarkt fällt eine weitere Veranstaltung in der Harkortstadt an diesem Wochenende aus: Zum vorsorglichen Schutz der Besucherinnen und Besucher hat die Stadt Wetter sich nach eigenen Angaben dazu entschlossen, den Auftritt der Kabarettistin Frieda Braun am Freitag, 6. März, anlässlich des Internationalen Frauentages (in der Aula des Gymnasiums) aufgrund der aktuell hohen Grippe-Erkrankungen und vor dem Hintergrund der Corona-Infektionen in NRW kurzfristig abzusagen.

„Damit wollen wir auch eventuell besorgte Eltern im Vorfeld beruhigen, die vielleicht verunsichert sind und befürchten, dass die zahlreichen Besucherinnen und Besucher der Kabarettveranstaltung ansteckende Viren in die Schule tragen könnten“, so die Gleichstellungsbeauftragte Ursula Noll.

Die Gleichstellungsbeauftragten aus Wetter und Herdecke, Ursula Noll und Evelyn Koch, klären derzeit, ob und wann ein Ersatztermin stattfinden kann. Die bereits gekauften Karten behalten zum jetzigen Zeitpunkt ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen hierzu werden dann umgehend bekannt gegeben. Die Stadt Wetter bedauert diese kurzfristige Absage und bittet alle Besucherinnen und Besucher um ihr Verständnis.