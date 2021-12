Cyber-Bedrohung: Service geht wieder in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke. Die Prüfung ist beendet. Der Online-Service bei den Stadtverwaltungen in Wetter und Herdecke geht wieder.

Die Formulare auf der Website der Kreisverwaltung sind wieder abrufbar. Grund für die eintägige Abschaltung war eine Sicherheitsvorkehrung aufgrund der aktuellen Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik.

Nach einer sorgfältigen Prüfung wurden die Formulare am Dienstagabend wieder in Betrieb genommen. Frei geschaltet sind auch wieder die Online-Services der Stadtverwaltung in Wetter und in Herdecke. Hier waren beispielsweise die Anmeldung der Hundesteuer oder Einträge in die Mängelliste nicht möglich.

