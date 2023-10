Dachdecker stürzt bei Abus in den Lichthof ab

Wetter. Ein Dachdecker stürzt ab. Eine Person wird unter einem Container eingeklemmt. Die Feuerwehr stellt realistische Szenen bei ihrer Übung nach.

Alarm bei der Firma Abus in Volmarstein – aber nur zu Übungszwecken. Der Löschzug II (Volmarstein/Grundschöttel) der Feuerwehr Wetter hatte sich zu einer Einsatzübung auf dem Gelände der Firma ABUS am Altenhofer Weg im Gewerbegebiet „Am Nieland“ getroffen, wie die Feuerwehr Wetter mitteilt.

DLRG schminkt die Schauspieler

Für die 39 Einsatzkräfte, unterstützt durch fünf Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, galt es demnach eine entsprechende Einsatzlage abzuarbeiten. Hierbei wurden auch Personen durch das Team der realistischen Unfalldarstellung der DLRG OG Wetter geschminkt, um Verletzungsmuster realitätsgetreu zu inszenieren. Zum Eintreffen der Einsatzkräfte seien verschiedene Szenarien vorbereitet gewesen: Ein Dachdecker ist bei Arbeiten auf dem Dach in einen dortigen Lichthof gestürzt und musste aufgrund seines Verletzungsmusters schonend über das Dach gerettet werden. Bei Umsetzarbeiten eines Containers mittels Gabelstapler wurde eine Person unter dem Container eingeklemmt und eine weitere Person, die das Geschehen mitbekam, irrte unter Schock auf dem Gelände herum und galt als vermisst.

Abus-Mitarbeiter weisen Einsatzkräfte ein

Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte wurden durch einen Mitarbeiter der Firma ABUS in Empfang genommen, gibt die Mitteilung den Ablauf der Übung wieder. Zur Rettung des verunfallten Dachdeckers wurden durch den Zugführer das Löschfahrzeug sowie die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel eingesetzt. Der Gruppenführer ließ eine Steckleiter vom Dach im Lichthof platzieren, sodass direkt ein Trupp sowie der Rettungsdienst zur Versorgung vorgehen konnten. Parallel wurde die Drehleiter mit Krankentragelagerung in Stellung gebracht. Nachdem der verunfallte Dachdecker vom Rettungsdienst stabilisiert war, wurde dieser in einer Schleifkorbtrage sicher gelagert und über die Steckleiter aus dem Lichthof gerettet. Im Anschluss wurde die Schleifkorbtrage direkt in der Krankentragelagerung des Drehleiterkorbes befestigt und der Patient schonend zum am Boden bereitstehenden Rettungswagen transportiert.

Sicherung der Container

Der Gruppenführer der Löscheinheit Volmarstein erhielt den Auftrag, mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug die eingeklemmte Person unter dem Container zu retten. Hierbei wurde zunächst der Container gegen weitere Bewegungen mittels Unterbaumaterial gesichert, während sich der Rettungsdienst bereits die eingeklemmte Person versorgte. Im direkten Anschluss der Sicherungsarbeiten wurde der Container dann durch zwei Hebekissen vorsichtig angehoben und dabei weiter unterbaut, bis die Person auf ein so genanntes Spineboard gezogen und somit unter dem Container hervorgeholt und befreit werden konnte. Auch hier wurde die verunfallte Person dann direkt einem bereitstehenden Rettungswagen übergeben.

Gelände abgesucht

Direkt nachrückende Einsatzkräfte bildeten eine weitere Einheit und suchten das gesamte Gelände systematisch nach der vermissten Person ab. Als diese nach kurzer Zeit zwischen den Gebäuden aufgefunden werden konnte, wurde die Person bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte betreut. Durch den Einsatzleitwagen wurde das gesamte Geschehen dokumentiert und eine Lagekarte zur Unterstützung und Übersicht des Zugführers angefertigt.

Positives Fazit und Dank

Nach gut zwei Stunden konnte die Feuerwehr ein positives Fazit ziehen: „Alle Beteiligten zeigten sich mit dem Übungsablauf und den gesetzten Zielen sehr zufrieden.“ Ein besonderer Dank ging an das Unternehmen Abus. Im Anschluss an die Aufräumarbeiten lud Abus die Übungsteilnehmer noch zu einem ausgiebigen gemeinsamen Mittagessen in das Abus Catering Center ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter