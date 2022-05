Eine Wildbiene fliegt eine Blüte an. Die Bedeutung der Insekten für die Natur und damit für unser Überleben ist enorm.

Kolumne Darum sind Bienen auch in Wetter und Herdecke systemrelevant

Ennepe-Ruhr. Britta Kunz weist als Leiterin der Biologischen Station im Ennepe-Ruhr-Kreis in ihrer Kolumne „Natürlich EN“ auf die Bedeutung der Bienen hin.

Am 20. Mai ist Welt-Bienen-Tag. Ein noch sehr junger Gedenktag, der erst 2018 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde. Damit soll alljährlich auf die Bedeutung der Bienen aufmerksam gemacht und zu deren Schutz aufgerufen werden.

Das Datum geht zurück auf den Geburtstag des slowenischen Imkermeister Anton Janša. Er untersuchte die Lebensweise der Honigbienen, entwickelte verbesserte Kästen für die Honigbienenhaltung und war unter Königin Maria Theresia Leiter der ‚Schule zur Förderung der Bienenzucht‘. Dass sein Geburtstag zum Welt-Bienen-Tag wurde, liegt vermutlich daran, dass er auch erforschte, wie die Anwesenheit von Honigbienen die Obstproduktion steigert. Damit legte er den Grundstein für die Erkenntnis, dass Bienen wichtig für die Ernährungssicherheit der Menschen und für die Biodiversität sind.

Die wilde Verwandtschaft

Ich habe hier ganz bewusst ‚Bienen‘ und nicht ‚Honigbienen‘ geschrieben. Die Aussage trifft nämlich ganz besonders auf die vielen Wildbienen-Arten zu. Der Welt-Bienen-Tag ist deshalb auch den „wilden Bienen“ gewidmet. Denn der Honigbiene geht es vergleichsweise gut. Sie ist ein Nutztier, das von Menschen gezüchtet, gehegt und gepflegt wird, vor allem um Honig zu gewinnen und Obstbäume zu bestäuben. Die Hobby-Imkerei hat in den letzten Jahren erfreulich viel Zulauf erfahren. Das wird mir auch aus den Imkervereinen des Ennepe-Ruhr-Kreises berichtet, die im Trägerverein der Biologischen Station Mitglied sind.

Ganz anders, steht es dagegen um die wilden Verwandten der Honigbiene. Von den etwa 560 Wildbienen-Arten, die es in Deutschland gibt, ist über die Hälfte gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Manche Wildbienen sind winzig klein, mit bloßem Auge kaum als Bienchen auszumachen. Aber auch die „dicken“ Hummeln gehören dazu. Unsere heimischen Wildbienen bilden, wenn überhaupt, viel kleinere Völker als die Honigbiene, bei Hummeln sind es zwischen 50 und 600 Tiere. Viele Wildbienen-Arten leben aber solitär, das heißt, nach der Verpaarung legt das Weibchen Kammern mit Eiern und Proviant an und stirbt in der Regel, bevor der Nachwuchs geschlüpft ist.

Kleine Wunder der Natur Im Ennepe-Ruhr-Kreis und sogar im eigenen Garten gibt es kleine Wunder. Wir müssen nur die Augen öffnen.

Die Leiterin der Biologischen Station im Kreis, Britta Kunz, schreibt in ihrer Kolumne darüber, wie sich die Natur vor unserer Haustür verändert. Sie gibt Garten- und Ausflugstipps. Fragen beantwortet sie gern. Sie erreichen sie per E-Mail (info@biologische-station.de) und schriftlich (Biologische Station im EN-Kreis, Loher Straße 85, 58256 Ennepetal). Viele Tipps und Infos unter www.biologische-station.de

Als Nist-Ort können, je nach Wildbienen-Art, hohle Pflanzenstängel, Ritzen und Löcher in Holz, Stein oder Lehm und sogar leere Schneckenhäuser dienen. Aber warm und sonnig sollte es sein, damit die Brut nicht verpilzt und sich die Larven gut entwickeln können. Nisthilfen sollten daher immer nach Südosten oder Süden ausgerichtet sein.

Aber Achtung: beim Kauf und Bau von Nisthilfen kann man vieles falsch machen. So ist zum Beispiel Nadelholz nicht geeignet, weil sich die Holzfasen aufstellen und die Flügel der Tiere verletzten können. Auch die Schnittflächen von Bambusstängeln oder anderen hohlen Halmen müssen gut abgeschliffen und die Hohlräume frei von Faserresten sein. Baumscheiben, egal welcher Holzart, in die Löcher gebohrt werden, reißen meist auf und dann trocknet die Brut aus. Mehr Informationen zu Nisthilfen findet man zum Beispiel auf der Internetseite www.bienenretter.de.

Da Wildbienen nur wenige hundert Meter zur Nahrungssuche fliegen, muss in der Nähe einer Nisthilfe ausreichend Nahrung und Wasser zur Verfügung stehen. Schon mit kleinen Blütenangeboten, etwa in Blumenkästen, kann man Wildbienen fördern. Gut eignen sich Kapuzinerkresse, Wicken, Lavendel, Vergissmeinnicht, Knäuelglockenblume. Auch Küchenkräuter wie Minze, Rosmarin, Thymian, Bohnenkraut und Schnittlauch sind gute Bienenpflanzen, wenn man sie zur Blüte kommen lässt.

Wildbienen liefern zwar keinen Honig, aber sie stehen der Bestäubungsleistung von Honigbienen in nichts nach. Eine Untersuchung der Universität Würzburg in 19 Ländern zeigte, dass Nutzpflanzen, die auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen sind, mehr Früchte produzieren, wenn Honigbienen und wildlebende Insekten, und hier vor allem Wildbienen, zusammen bestäuben, als wenn nur Honigbienen vorhanden sind. Oder anders gesagt: 50 Honigbienen und 50 bestäubende Wildinsekten sind zusammen effektiver, als 100 Honigbienen alleine.

Schätzungen gehen davon aus, dass weltweit 75 Prozent aller Nutzpflanzen und 90 Prozent der europäischen Wildblumen auf Bestäubung durch Insekten angewiesen sind. Jeder dritte Bissen, den wir essen, hängt von der Bestäubung durch Bienen ab. Damit trifft auf die Leistung dieser Tierchen ohne Frage ein Wort zu, dass wir in den letzten Jahren häufig gehört haben: systemrelevant. Wir tun also gut daran, Wildbienen und andere Bestäuber zu fördern. Nicht nur am Welt-Bienen-Tag.

Ihre Britta Kunz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter