Das Gymnasium in Wetter stellt sich vor

Wetter. Einen guten Einblick in die mögliche neue Schule bekamen Viertklässler beim Tag der offenen Tür am Geschwister-Scholl-Gymnasium.

In seiner ganzen Vielfalt stellte sich das Geschwister-Scholl-Gymnasium jetzt am Tag der offenen Tür dar. Schülerinnen und Schüler aus den vierten Klassen der Grundschulen sowie deren Eltern waren eingeladen, um in Fachworkshops die Fächer und die schülernahe Methodik des Gymnasiums kennenzulernen.

„Nach den Lockdowns haben die Kinder Sehnsucht nach etwas Haptischem“, sagte Englischlehrerin Dr. Sabine Seyda. Entsprechend waren auch die Workshops aufgebaut: Es gab jede Menge Anschauungsmaterial zum Ausprobieren, Basteln, Gestalten, Anmalen und Wahrnehmen. Richtig schön glibberig-ekligen Schleim konnten die Grundschulkinder im Fach Chemie herstellen. In Kunst lernten sie Tricks dazu, wie man eine selbstgebastelte Landkarte aussehen lässt, als wäre sie richtig alt. Und im Fach Französisch konnte man kleine Vokabel-Basteleien herstellen, die landestypische Gegenstände darstellten. Das Fach Englisch beteiligte sich mit einem gezielten Blick auf die Vorweihnachtszeit, wie sie im United Kingdom gefeiert wird.

Bekannte Gesichter

In allen diesen Workshops zeigten Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen den Besuchern, wie normalerweise am GSG der Unterricht vonstatten geht. Einige der Kinder von den Grundschulen erkannten dabei ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler wieder und die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler waren mit großem Eifer bei der Sache, wenn es darum ging, den Gästen zu helfen oder ihnen neues Wissen zu erklären.

Eine sehr erfolgreiche Attraktion bei den jungen Gästen war auch ein selbstprogrammiertes Computerspiel, das Schüler aus der AG „Makerspace“ vorstellten. Auch, wenn die Gäste alle auf Einladung gekommen und angemeldet waren: In diesem Jahr beanspruchte die Koordination der Besucherströme eine besonders ausgeklügelte Logistik. Mit einer Farbcodierung, Kleinstgruppen und indem die Führungen und Workshops in Schichten nacheinander angeboten wurden, reduzierte die Schule alle Kontakte auf ein Minimum.

3G-konformer Einlass

Zuvor hatte die Schule alle Besucher 3G-konform eingelassen. Katrin Gerber, Koordinatorin und Organisatorin des Tags der offenen Tür dazu: „Uns war es wichtig, unseren Gästen möglichst viel und hautnah zeigen zu können, was uns als Schule ausmacht, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sich alle möglichst sicher dabei fühlen.“

Im Foyer der Aula stellten sich außerdem noch einzelne Profilangebote, die Elternpflegschaft und der Förderverein der Schule vor. Charmant wirkten die Besucherführungen durch das Gebäude, die von Schülerinnen und Schülern des Abiturjahrganges Q2 übernommen wurden.

Die Musik als einer der Schwerpunkte am GSG trug auch zur feierlichen Gestaltung bei. Die Musikklasse des sechsten Jahrganges trat unter anderem mit einem Medley der berühmten Filmmusik aus „Fluch der Karibik“ auf. Auch das Orchester des GSG trat auf – unter anderem mit dem beliebten ungarischen Tanz Nr.5 von Johannes Brahms.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter