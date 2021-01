Das Herz als Zeichen der Verbundenheit

Pfarrerin Leska Meyer und Pfarrer Christoph Gerdom zur Jahreslosung 2021 der Evangelischen Kirche.

Das Herz wird oft als Emoji übers Smartphone an jemanden verschickt, den man gern hat. Manchmal findet man es aber auch noch ganz traditionell in Holz eingeritzt - an einem Baumstamm oder auf einer Bank.





Das Herz besteht aus zwei Rundungen, die in der Mitte zusammentreffen und hin und wieder auch zwei Anfangsbuchstaben in sich vereinen. Als Zeichen dafür, dass zwei Menschen zusammengehören und damit durch ihre Herzen, ihr Lebenszentrum, miteinander verbunden sind. Die rote Farbe, die natürlich auch mit unserem zentralen Organ zusammenhängt, symbolisiert zweierlei: Das Blut, das Leben spendet und Liebe ermöglicht. Aber auch das Blut, das fließt und Leid erzeugen kann.

Barmherzigkeit

Das Wort „Barm-HERZ-igkeit“ trägt ebenso beides in sich: Die Liebe zu Gott und den Menschen sowie die Herausforderungen und Leiden, die damit verbunden sind. Jesus ist es damals so ergangen: Seine Barmherzigkeit hat Menschen mit Gott und miteinander verbunden, ihm aber gleichzeitig auch viel Leid gebracht. Mit Jesus, dem Kind in der Krippe kommt der barmherzige Gott zu uns Menschen. Er selber ist auf WARM-herzigkeit angewiesen.In diesem Kind kommt Gott den Kleinen,den Armen und Schwachen nah. Deshalb erfahren die einfachen Hirten zuerst von der Geburt.

Gott als Schirm und Schild

Später erfahren Kinder, Kranke, Außenseiter und viele andere Menschen durch die Taten und Geschichten des Jesus von Nazareth von Gottes Barmherzigkeit. In diesem Kind schafft Gott neue Beziehungen. Und mit ihm dürfen sie wachsen. Gott schützt mich. Er ist wie ein Schirm, ein Schild, oder auch wie der Bogen, der sich schützend über dem Kind erstreckt. Es könnte der Bogen eines Kirchraumes sein, der Gläubigen einen Ort der Ruhe und Sicherheit gibt.

Leben in Verbindung zu Gott

Auf dem Bild zur Jahreslosung schafft er den Raum, den Maria und Josef in der Herberge nicht hatten. Gerade und stolz weisen die Linien Richtung Himmel. Das Leben steht in einer direkten Verbindung zu Gott. Und seine Barmherzigkeit ist zu jeder Zeit ein Ort, an dem ich Schutz und Frieden finde. An diesem Ort möchte Gott mich stärken. „Ich bin das Brot des Lebens“, sagt Jesus. Er schenkt mir Gedanken, die mich weiterführen. Er gibt mir die Kraft für die Aufgaben, die vor mir liegen. Er schenkt mir die notwendigen und die schönen Dinge zum Leben. An seine Barmherzigkeit darf ich mich immer wieder erinnern. Und er zeigt mir auch, wie ich die Dinge, die mir von Gott geschenkt sind,gerecht mit anderen teilen kann, damit auch sie die Barmherzigkeit Gotteserleben können.

Pfarrerin Leska Meyer und Pfarrer Christoph Gerdom gehören zur evangelischen Kirchengemeinde Herdecke.