Das Licht der Welt tritt im Advent in unser Leben

Es geht im Advent darum, Gott mit offenen Herzen und Augen in den Begegnungen und Erlebnissen unseres Alltags zu suchen und zu entdecken.

Auch wenn unsere Gesellschaft im Ganzen inzwischen nicht mehr als „christlich” bezeichnet werden kann, hat die mit diesem Sonntag beginnende Adventszeit für viele Menschen doch noch eine gewisse Bedeutung.





Man weiß, dass man in diesen Tagen eigentlich still und nachdenklich werden müsste. Aber es ist wie immer und jedes Jahr dasselbe: Das „schönste Fest des Jahres” in der „stillsten Zeit des Jahres” ist durch den Brauch, zu schenken und sich beschenken zu lassen, mit so viel Aufwand verbunden, dass viele erleichtert sind, wenn sie endlich die Feiertage überstanden haben, ganz unabhängig von der aktuellen Corona-Pandemie.

Und sagen Sie bitte nachher nicht, sie hätten von alldem nichts wissen können. Ein Satz wie: „Huch, in vier Wochen ist Heiligabend!”, der gilt einfach nicht in einem Land, wo man schon Anfang September die Heizungen anmachen muss und einem jeder Einzelhändler Spekulatius andrehen will. Wenn wir aufmerksam und achtsam gegenüber unseren Mitmenschen sind, dann können wir auch Gott in unserem Leben ankommen lassen. Es geht in diesen Wochen darum, ihn mit offenen Herzen und Augen in den Begegnungen und Erlebnissen unseres Alltags zu suchen und zu entdecken.





Und wenn wir im Advent eine Kerze nach der anderen am Adventskranz anzünden, sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir das nicht tun, damit es schöner und gemütlicher im Zimmer wird, sondern weil wir das Kommen desjenigen erwarten, der Licht in unserem Leben sein will.





Ich möchte Sie einladen, sich auch wieder Zeit für die kleinen Freuden des Alltags zu nehmen. Versuchen Sie, sich auch über das zu freuen, was wenig oder gar nichts kostet - vielleicht ein Lächeln oder eine freundliche Geste. Nehmen Sie sich Zeit für ein gutes Buch oder für ein intensives Gespräch. Und wenn der Weihnachtsputz oder die Wohnungsdekoration nicht so aufwendig wie in den letzten Jahren gestaltet wird - nun gut. Es muss ja nicht immer alles perfekt sein.





Ich wünsche Ihnen und mir für diese Adventszeit, dass wir trotz aller Unruhe, die diese Wochen mit sich bringen, wachsam bleiben, indem wir immer wieder Zeit für uns selbst und für unsere Mitmenschen finden und damit auch Zeit für die Ankunft Jesu in unserem eigenen Leben.

Thomas Becker ist Diakon in der Pfarrei St. Peter und Paul für Witten, Sprockhövel und Wetter