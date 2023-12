Das meinen Leser zum Ladensterben in Wetters Innenstadt

Wetter Weil sie dafür Fördergelder erhält, kann die Stadt Wetter Ladenlokale günstiger anbieten. Reicht das, um den Leerstand zu bekämpfen?

Mehr als 140.000 Euro stehen aktuell durch das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ in Wetter zur Verfügung. Aus diesem Topf soll das Geld für eine starke Vergünstigung bei den Mieten genommen werden. Gewerbetreibende oder Dienstleister können von der Förderung profitieren.

Die Idee mit den gesponserten Mieten ist nicht ganz neu. Alexandra Brück schreibt zu der Neuauflage: „Es wäre natürlich dann auch von Vorteil, wenn Eigentümer mitmachen würden. Aber beim ersten Versuch war die Resonanz ja auch überschaubar, leider.“ In eine andere Richtung denkt Michele Tenace: „Autofrei könnte vielleicht eine Lösung sein.“ Es bleibe allerdings eine Frage übrig: „Welche Ladenlokale braucht man?“

Andreas Fieberg stellt fest: „Es sind schlichtweg viel zu viele Kfz auf der Kaiserstraße unterwegs.“ Folge: „Dort gehen Menschen nicht gerne entlang.“ Das sei erst jüngst wieder durch eine Studie der TU Aachen untermauert worden. Fieberg meint: „In unmittelbaer Nähe zu den Geschäften sind Kfz eher abstoßend als willkommen.“ Bei Discountern, Vollsortimentern oder Lebensmittelhändlern verhalte es sich jedoch anders: „Die laden allerdings auch nicht zum Schlendern ein.“

Kfz vermasseln das Geschäft

„Aber was sollte dann der erste Schritt sein?“, fragt Rapha Eickhoff: „Die Kaiserstraße autofrei zu bekommen, damit potenzielle Händler dadurch angezogen werden?“, bietet der Wetteraner an. „Oder müssen erst die Händler den Leerstand beheben in der Hoffnung, dass sich die Verkehrssituation bessert?“ Michaela Otter verweist auf Herbede. Dort hätte man statt Straße und Bürgersteig eine Fläche machen sollen mit vielen Parkmöglichkeiten.

Bei „irgendwelchen Änderungen bezüglich Kfz“ sieht Andreas Fieberg „pechschwarz: Menschen haben sich an diese Fortbewegung festgeschweißt. Eher gefriert die Hölle als dass es weniger Kfz werden.“ 300 Parkplätze lägen in der Nähe in Alt-Wetter. Daran mangele es anscheinend nicht. Roland Geisheimer bestätigt: „Kfz in der Innenstadt vertreiben jene Menschen, die den Umsatz bringen.“

Vermieter sind in der Pflicht

Für Werner Lönne dagegen ist klar: „Autos spielen in diesem Fall schon lange keine Rolle mehr.“ Das seien Radfahrer-Ideologien. Vielleicht sollte eher mal das Internet verboten werden, schiebt er spöttisch hinterher und spielt damit vermutlich auf den zunehmenden Internethandel an.

Andreas Fieberg bringt auch die Besitzer der Immobilien für die Ladenlokale in Alt-Wetter ins Spiel. Ihnen käme eine nicht unwichtige Rolle zu: „Es sollte ja auch schön aussehen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter